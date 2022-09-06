¡Ö²¼Ãå´³¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×¾¡¼ê¤ËLINE¤â...¥¨¥¢¥³¥ó½¤ÍýÃËÀ¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¡¢°ÍÍê½÷À¤¬¹ðÈ¯¡¡¶È¼Ô¤ÏÈ¯¸ÀÈÝÄê
¥¨¥¢¥³¥ó½¤Íý¤ËÍè¤¿¶È¼Ô¤ÎÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²¼Ãå¤òÏÃÂê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡Ö¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÆâºß½»¤Î¥Ð¡¼·Ð±Ä¼Ô¤Î½÷À¤¬¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ÖÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾¡¼ê¤ËLINE¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤â¤¤¤¦¡£°ìÊý¡¢½¤Íý¶È¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¤Ê¤É¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ö¼Â´Ø·¸¤òÈÝÄê¤·¤¿¤È¼èºà¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸À¤¤Ê¬¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿²È¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÅê¹Æ
¡Öº£¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿²È¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö²¼Ãå´³¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¶È¼Ô¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¿åÏ³¤ì½¤Íý¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡Ö¤³¤³¤¢¤µ¤Þ¡×¡Ê¡÷kokoasama0413¡Ë¤µ¤ó¤Ï2022Ç¯9·î4Æü¡¢¼«Âð¤ËÍè¤¿ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤ó¤Ê¡Ö¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À¡×¤ò¤·¤¿¤È¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£
ºî¶È¸å¤Ë¡¢½¤Íý´°Î»¤Î³ÎÇ§½ñÎà¤Ë¼«¤é¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÈÖ¹æ¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¾¡¼ê¤ËLINE¤Ë¼«¤é¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î²èÁü¤âÅºÉÕ¤·¤¿¡£
²èÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡ÖÍ§¤À¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¡×¤«¤é¡¢¡ÖÀèÄø¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀèÄø¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¶È¼Ô¤Ç¤¹¡ª ÅÅÏÃÈÖ¹æÄÉ²Ã¤·¤¿¤é½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤³¤¢¤µ¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î³§¤µ¤ó¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢1Ëü5000·ï°Ê¾å¤â¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤³¤¢¤µ¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤³¤¢¤µ¤Þ¤µ¤ó¤¬¥¿¥Ð¥³¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë°ìÉþ¤·¤ÆÎÉ¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¤âµÛ¤¤»Ï¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤¢¤µ¤Þ¤µ¤ó¤ÎÃÏ¸µ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¤É¤³¤Ç¡©¡×¤Ê¤É¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤³¤¢¤µ¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤ÏÊÖ¿®¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÅÊÖ¤·¤âÉÝ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢°ì»þ¤Ï¶È¼Ô¤ËÏ¢Íí¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶È¼Ô¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¡¢°ìÏ¢¤Î·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃËÀËÜ¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÈ¯¸À¤Î»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÀâÌÀ¡×
¤³¤³¤¢¤µ¤Þ¤µ¤ó¤Ï9·î5Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Í½Äê¤è¤ê¤â¤«¤Ê¤êÁá¤¯Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢Éô²°¤Ë´³¤·¤¿²¼Ãå¤òÊÒÉÕ¤±¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¶È¼Ô¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÃí°Õ¤°¤é¤¤¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤é¸å¤¬ÉÝ¤¤¤È¤âÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¥»¥¯¥Ï¥éÈ¯¸À¡×¤ò¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¤Íý¶È¼Ô¤ÎÂåÉ½¤Ï6Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ËÉÔ²÷¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤ËLINE¤Ç½÷À¤ÎÅê¹Æ¤Î²èÁü¤òÁ÷¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¥»¥¯¥Ï¥é¤Ê¤É¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤ÎÊÖ¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£È¯¸À¤Î»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢²¿¤â¥»¥¯¥Ï¥é¤Î¾Úµò¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤³¤È¤ò¿®ÍÑ¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½÷À¤¬¶ñÂÎÅª¤ËÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
LINE¤Ï¡¢¡ÖÍ§¤À¤Á¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¤òµö²Ä¡×¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«Æ°¤ÇÍ§¤À¤Á¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¸¡º÷¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¶È¼Ô¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢LINE¤Ø¤ÎµÒ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÄÉ²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¡¢LINE¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºî¶È°÷¤¬¤ªµÒÍÍ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ç¡¢LINE¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äLINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÍÑ¤Ê¤Î¤«»Å»öÍÑ¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªµÒÍÍ¤ËLINE¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÊJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¡¡Ìî¸ýÇîÇ·¡Ë