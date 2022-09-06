Ž¢¤¢¤ó¤¿¤òÃÏ¹ö¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤Þ¤Çº¨¤ó¤Ç¤ä¤ëŽ£É×¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë²¥¤êÂ³¤±¤ë¤Û¤ÉºÊ¤¬¥¥ì¤¿"¶Ã¤¤ÎÍýÍ³"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÉÙ²¬Íª´õ¡ØºÊ¤¬ÉÝ¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤ DV¡¢¼Ú¶â¡¢¶µ°éÊý¿Ë¡¢¸½ÂåÉ×ÉØ¤Î¾Â¤ËÇ÷¤ë¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤³¤ÎÌîÏº¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é²¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡ÖÇå½þ¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤é¤Í¡£¤¢¤ó¤¿¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁþ¤ó¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¤Í¡£ÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¡£¤¢¤ó¤¿¤òÃÏ¹ö¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¤Þ¤Çº¨¤ó¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡×
¡Ö¤¢¤ó¤¿¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¤ä¤í¡¼¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»Ù¤¨¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ã¯¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤¢¤ó¤¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×
¡Ö´°Á´¤Ë´Ö°ã¤Ã¤¿¤è¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í¡¢¤â¤¦¡£¤¯¤Ã¤½¡¢¤â¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î¿Í¤Ï¥À¥á¤À¡×
2021Ç¯2·î¤Î¤¢¤ëÊ¿Æü¸á¸å¡¢ËÍ¤ÏºÊ¡¦ÈþÏÂ¤«¤é¡¢ÇÍÀ¼¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÜÈ±Å·¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Êµ´¤Î·ÁÁê¤Ç¡¢¸ýÄ´¤âÉáÃÊ¤Î3ÇÜÂ®¡£»þ¤Ë¾²¤ò¥É¥ó¥É¥óÆ§¤ß¤Ê¤é¤·¡¢¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤¬·ã¤·¤¤¡£
¿Í¤ò¤ª¤È¤·¤á¤ë¸ÀÍÕ¤òÏ¢È¯¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÀºÎî¤ËÊá¤é¤ï¤ì¤¿¤«¡¢ËâÊª¤ËØá°Í¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ºÊ¤Î»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÐ½èË¡¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡¢Ç÷ÎÏ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ÆÎ©¤Á¤¹¤¯¤à¡£
¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤ËÅÜ¤ê¤òÁýÄ¹¤µ¤»¤¿ºÊ¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÌîÏº¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤é¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥°¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¯¤ë¡£È¿¼ÍÅª¤ËËÍ¤ÏÈ¾¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ¬Éô¤ò¥¬¡¼¥É¤·¤¿¡£ºÊ¤Î·ý(¤³¤Ö¤·)¤¬ÌµËÉÈ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¸ª¤äÇØÃæ¤ËÅö¤¿¤ë¡£¡ÖÄË¤Ã¡¢ÄË¤Ã¡×¡£¿ôÉÃ´Ö¡¢¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¾õÂÖ¤Ç´®¤¨¤ë¡£Èà½÷¤ÎÂ©¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÈÆ¨¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¢£²áµî¤ËµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¡¢º£²ó¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ä
ËÍ¤¬¾å°´¤·¤¿¡ØºÊ¤¬ÉÝ¤¯¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤ DV¡¢¼Ú¶â¡¢¶µ°éÊý¿Ë¡¢¸½ÂåÉ×ÉØ¤Î¾Â¤ËÇ÷¤ë¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤Ç¡¢ºÊ¤«¤é¤ÎË½ÎÏ¤Çº¸¸ª¤òÃ¦±±¤·¤Æ±¿¤Ð¤ì¤¿¡ÖµßµÞ¼Ö»ö·ï¡×¤òµ¤·¤¿¡£20Ç¯9·î¤Î¤³¤È¤À¡£ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¥±¥¬¤Ï1²ó¤À¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸ýÏÀ¤ÇºÑ¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ·ö²Þ¤¬¡¢¤Õ¤¿·î¤Ë1²ó¤Û¤ÉÈ¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¦¤ÁÌóÈ¾Ê¬¤Ç¡¢ºÊ¤ÏË½ÎÏ¹Ô°Ù¤ËÁö¤Ã¤¿¡£µßµÞ¼Ö»ö·ï¤ò·Ð¸³¤·¡¢ºÊ¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¼ê¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¸¶°ø¤â¼Â¤Ëº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤À¡£µßµÞ¼Ö»ö·ï¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÂæ¡£¤³¤Î21Ç¯2·î¤Ï¡¢ËÍ¤¬¥É¥é¥à¼°ÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Î´¥Áçµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤²¤µ¤À¤¬¡¢ÆÉ¼Ô¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡ÖÀöÂõ´¥Áç»ö·ï¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ë¡£
2019Ç¯5·î¤ËÈà½÷¤¬ºî¤Ã¤¿¼Ú¶â800Ëü±ß¤òËÍ¤¬¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¡¢²æ¤¬²È¤Î¸÷Ç®Èñ¤ÏºÊ¤¬½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¤³¤Þ¤á¤ËÅÅµ¤¤ò¾Ã¤»¤Ê¤¤¤·¡¢°á¿©½»¤Î¶¦Æ±À¸³èÈñ¤ÎÉéÃ´³ä¹ç¤ÏÍ¾¤ê¤ËËÍ¤ËÊÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¯¤É¤«¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¡¢Èà½÷¤â°ìÅÙ¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢µëÎÁ¤òÁ´Éô¹¥¤¤Ë¤·¤¿¤¤Èà½÷¤Ï¡¢Æâ¿´¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö´¥Áç¤ÏÌë´Ö¤Ë1Æü1²ó¡×¤È¤¤¤¦Ææ¥ë¡¼¥ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀöÂõÊª¤ò¤Û¤Ü¥±¥¢¤¹¤ëËÍ¤Ï¡¢À¸´¥¤¤À¤Èº¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áºÊ¤ÎÉÔºß»þ¤ò¸«·×¤é¤¤¡¢¤³¤Ã¤½¤êÃë´Ö¤â´¥Áçµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤¿¡£
¢£ÉÔºß¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ö·ù¤¬¤é¤»¤Ê¤Î¡©¡×
ÅßÀ²¤ì¤Î¤³¤ÎÆü¡¢ËÍ¤ÏºÊ¤¬ÉÔºß¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÆüË×¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ë½Ð¤·¤¿ÀöÂõÊª¤ÎÁ´Éô¤Ï´¥¤«¤Ê¤¤¤È¸«ÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢È¾Ê¬¤Û¤É¤ò´¥Áç¤µ¤»»Ï¤á¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Èà½÷¤Ï¥¦¥ª¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥ÈÆâ¤Î´ù¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÄËº¨¤Î¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì»þÄä»ß¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹Á°¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¡£Èà½÷¤ÏÀïÆ®ÂÖÀª½½Ê¬¤ÇÍí¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÅ·µ¤¤Î¤è¤¤Æü¤Ë¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡©¡¡ÅÅµ¤Âå¤ò»ä¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢·ù¤¬¤é¤»¤Ê¤Î¡©¡×
ËÍ¤ÎÍýÍ³¤âÊ¹¤«¤º¡¢Á´ÈÝÄê¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÁ´Éô¤Ï´¥¤«¤Ê¤¤¤è¡£À¸´¥¤¤Ç½¤¦¤È·ù¤Ç¤·¤ç¡×
¤³¤¦È¿ÏÀ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¡¢¤ªÁ°¤¬ÅÅµ¤Âå¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¡¢¡Ö¤ªÁ°¡×¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤ªÁ°¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤Î¸Æ¤ÓÊý¤³¤½¡¢¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡©¡×
¤³¤¦¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿ËÍ¤Ë¡¢ºÊ¤ÏµÕ¾å¤·¡¢ÅÜ¤ê¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àè¤ÎÇÍÅÝ¤ä²¥ÂÇ¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â²þ¤á¤ÆÊ¸¾Ï¤Ëµ¤¹¤È¡¢É×ÉØ·ö²Þ¤Î¸¶°ø¤Ï²¿¤È¤âÄøÅÙ¤¬Äã¤¤¡£¥Æ¥ì¥ÓÂæ¤ÎÆ³Æþ¤ä¤é´¥Áçµ¡Ç½¤Î»ÈÍÑ¤ä¤é¤È¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¸Â¤ê¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ï°ì¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¡£¼Â¤ÏÉ×ÉØ·ö²Þ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢É×ÉØ´Ö¤ÎDV¤µ¤¨¤â¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Îº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤È¸å¤Ë³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£
¢£¡ÖºÊ¤«¤éÉ×¤Ø¤ÎDV¡×¤ÏÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë
²æ¤¬²È¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ëºÊ¤«¤éÉ×¤Ø¤ÎË½ÎÏ¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£²ÈÄíÆâ¤Ç¤ÎË½ÎÏ¡¢¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡ÊDV¡Ë¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢È¿¼ÍÅª¤ËÉ×¤«¤éºÊ¤À¤ÈÁÛÁü¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï°ìÀÎÁ°¤ÎÏÃ¤À¡£
·Ù»¡Ä£¤¬22Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ3Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ö°ÆµÚ¤ÓÇÛ¶ö¼Ô¤«¤é¤ÎË½ÎÏ»ö°ÆÅù¤Ø¤ÎÂÐ±þ¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ò°úÍÑ¤¹¤ë¡£Á´¹ñ¤Î·Ù»¡¤¬Æ±Ç¯¼õÍý¤·¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤Ê¤É¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎDVÁêÃÌ¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ0.5¡óÁý¤Î8Ëü3042·ï¡£03Ç¯¤«¤é18Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÀÊÌ¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ë¡£21Ç¯¤À¤ÈÃËÀ¤ÎÁêÃÌ³ä¹ç¤¬25.2¡ó¡¢½÷À¤¬74.8¡ó¡£¼Â¤ËÈï³²¼Ô¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÃËÀ¤À¡£²áµî5Ç¯´Ö¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢17Ç¯¤Î17.2¡ó¤«¤é±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÁêÃÌ¤Ï¡¢Æâ±ï´Ø·¸¤ä¡ÖÀ¸³è¤ÎËÜµò¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¸òºÝ¤ò¤¹¤ë´Ø·¸¡×¡ÊÆ±À³´Ø·¸¤Ê¤É¡Ë¤â´Þ¤à¡£º£ÅÙ¤Ï¤³¤Î½ñÀÒ¤¬°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëº§°ù´Ø·¸¤Ë¹Ê¤Ã¤¿Åý·×¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
Æâ³ÕÉÜÃË½÷¶¦Æ±»²²è¶É¤¬21Ç¯3·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÃË½÷´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëË½ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò»²¾È¤¹¤ë¡£·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë2591¿Í¤Ë¡¢¿ÈÂÎÅªË½¹Ô¡¢¿´ÍýÅª¹¶·â¡ÊË½¸À¤äÄ¹´ü´Ö¤ÎÌµ»ë¤Ê¤É¡Ë¡¢·ÐºÑÅª°µÇ÷¡ÊÀ¸³èÈñ¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤Ê¤É¡Ë¡¢ÀÅª¶¯Í×¤Î4¹Ô°Ù¤òÇÛ¶ö¼Ô¤«¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¤À¤ì¤«¤ËÍê¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤ÃËÀ¤¿¤Á
¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÈï³²·Ð¸³¤¢¤ê¤Ï¡¢½÷À25.9¡ó¡¢ÃËÀ18.4¡ó¡£½÷À¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÀ¤Ç¤â5¿Í¤Ë1¿Í¤¬³ºÅö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£DV¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢½÷ÀÈï³²¼Ô¤Î¤ß¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¤Ï¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£
Æ±Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤«¤é¤Î¹Ô°Ù¤òÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁêÃÌ¤·¤¿¡×ÃËÀ¤Ï31.5¡ó¤Ç¡¢½÷À¤Î53.7¡ó¤è¤ê20¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¾¯¤Ê¤¤¡£
ËÍ¼«¿È¡¢·Ù»¡¤ä¹ÔÀ¯¡¢Ì±´Ö¤ÎÉ×ÉØ¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ê¤É¤ËÍê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Í§¿Í¤Ë¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£ÉãÊì¤Ë¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
Â¾Êý¡¢ºÊ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤ÏÁ´Éô¤ÎÊó¹ð¤òÆþ¤ì¡¢ËÍ¤ÎÊì¤Ë¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦ËÍ¤òÈóÆñ¤¹¤ëLINE¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µßµÞ¼Ö»ö·ï¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤Ï¡¢·Ù»¡¤È¤â¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¼«¼£ÂÎÁë¸ý¤Ë¤âÏÃ¤ò¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¡¢Èà½÷¤¬¼«¤éÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ËÍ¤ÎÂÎ¸³¤ËÂ¨¤·¤Æ¤â¡¢ÃËÀÈï³²¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Ã¯¤Ë¤âÁêÃÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÈÊÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤À¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿»þ¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÈÊÌ¤ì¤¿¤¤¡ÊÊÌ¤ì¤è¤¦¡Ë¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊÌ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×212¿Í¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡£ÃË½÷¶¦¤ËºÇÂ¿¤Î¡Ö»Ò¶¡¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡×¤ËÂ³¤¡¢ÃËÀ¤Ç¤ÏÌó27¡ó¤¬¡ÖÁê¼ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤Ç¤âÌó16¡ó¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤â¤¦¥À¥á¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÊÌ¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡Ä
Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤¦Áê¼ê¤Ë¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î´üÂÔ¤òÊú¤¯¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë¤±¤Ê¤²¡£¤ä¤Ï¤êÂ¿¤¯¤ÎÉ×ÉØ¤Ï¡¢°¦¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ó¤ÊÁê¼ê¤Ç¤â¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤â¤¦¥À¥á¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê»°¹ÔÈ¾(¤ß¤¯¤À¤ê¤Ï¤ó)¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¤«¤¿¤ä¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Áê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤¿¤¤¤ÈË¾¤à¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¤Êµ¤¼Á¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¡£ËÍ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸å¼Ô¤À¡£¡Ö±¿Ì¿¤Î¿Í¡×¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤ÀºÊ¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
ËÍ¤éÉ×ÉØ¤À¤Ã¤Æ¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£10Ç¯¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢19Ç¯5·î¤Î¼Ú¶âÌäÂê¤ÎÈ¯³Ð¤Þ¤Ç¡¢ËÍ¤Ï²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤¿¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ºÊ¤¬¼Ú¶â¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢16Ç¯6·î¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤«¤é¡£¤½¤Îº¢¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤â¤Þ¤º¤Þ¤º¿´²º¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¢£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¡ÖË½ÎÏ¾Â¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤ë¤Î¤«
¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ËÍ¤Ï16Ç¯5·îº¢¤Þ¤Ç¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤ËÌá¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£ºÊ¤òDV²Ã³²¼Ô¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÂ¸ºß¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¡ÖË½ÎÏ¾Â¡×¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Í¤Ð¡£¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¿ÍÁª¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¼Ô¤«¤éNPOË¡¿Í¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î·ª¸¶²ÃÂåÈþÍý»öÄ¹¤Î¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¡£ÁáÂ®¡¢¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï11Ç¯¤«¤éDV¡¦¥¹¥È¡¼¥«¡¼²Ã³²¼Ô¹¹À¸¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¡£²Ã³²¼Ô¤ÏËè½µ2»þ´Ö¤º¤Ä¡¢Á´52²ó¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡ÖÉÔ·òÁ´¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ä¹Í¤¨Êý¤Ëµ¤¤Å¤¡¢»×¹Í¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¡£¡Ö²Ã³²¼Ô¤ÎÊÑ²½¤Î»öÎã¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢²÷Âú¤òÆÀ¤¿¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢·ª¸¶¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤¿¡ØDV¤Ï¤Ê¤ª¤»¤ë¡ª ²Ã³²¼Ô¡¦Èï³²¼Ô¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤ë¡Ù¡Ê¤µ¤¯¤é¼Ë¡Ë¤òÆÉ¤à¡£ËÍ¤Ï¤³¤ÎËÜ¤Ç¡¢ºÊ¤«¤é¤ÎDVÈï³²¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ËÍ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤¤¤ä¤Ê¸Æ¤ÓÊý¤ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢È¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡Ä
½ñÀÒ¤ÎËÁÆ¬ÉôÊ¬¤Ë¡¢DV¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èï³²¼ÔÍÑ¤È²Ã³²¼ÔÍÑ¤ÎÆó¤Ä¡£
½ÐÅµ¸µ¤Ï·ª¸¶¤µ¤ó¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢¥µ¥¤¥È¤Ë¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÈÍÑµöÂú¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÉ½·Á¼°¤Ç·ÇºÜ¤¹¤ë¡£¤¼¤Ò¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤½¤Î¹àÌÜ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«ÈÝ¤«¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä³ÎÇ§¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡£°Õ³°¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÇ½é¤Ë¤¢¤ëÈï³²¼ÔÍÑ¤Î¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤Ï¥¤È¨¤¬´°Á´¤Ë³ºÅö¤·¤¿¡£¡¤Î·ù¤Ê¸À¤¤Êý¤Ç¸Æ¤Ö¤Ï¡¢·ö²Þ¤·¤¿»þ¡¢¡Ö¤ªÁ°¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢È¾Ê¬¤Û¤ÉÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£2.5ÅÀ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¡£¥ê¥¹¥È¤Ï¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÊý¤Ï¡¢DV¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ËÍ¤Ï¡¢¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿DVÈï³²¼Ô¤ÈÇ§Äê¤Ç¤¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯²Ã³²¼ÔÍÑ¥ê¥¹¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£º£²ó¡¢´°Á´¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤Ï¦¤À¡£ºÇ¶á¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÊÁ°¡¢¸ýÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢´ù¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥óÃ¡¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¹â¤Ö¤Ã¤¿´¶¾ð¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹ÔÆ°¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£¤Ç¤Ï¿´¤«¤éÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÍ¤ÏDV²Ã³²¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âÁê¼ê¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤â¡¢È¾Ê¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£ºÊ¤ÏËÍ¤è¤ê10ºÐ²¼¡£ËÍ¤Ï²¿¤«¤È¥ê¡¼¥É¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¶¯¤¤¡£¤ª¶â¤Î¤³¤È¡¢¤·¤Ä¤±¤ä¶µ°éÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Ä¹¤é¤¯ºÊ¤È¼çÆ³¸¢Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿¡£ÀìÌç²È¤Ø¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¡¢¹Í¤¨¤ò²þ¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏºÇ¶á¤Î¤³¤È¡£
¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢¤â¤È¤â¤ÈÅÚÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤äÆü¡¹¤Î¿©»ö¤Ê¤É¤Ï¡¢ºÊÇ¤¤»¤À¤Ã¤¿¡£Á´Éô¤¬Á´Éô¡¢¡Ö¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤Èµ¤Éé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢È¾Ê¬¤Û¤ÉÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤«¡£²Ã³²¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1.5ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤âÈï³²¼Ô¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â³ºÅö¤¹¤ë¹àÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤ÎÂÖÅÙ¡¦¹ÔÆ°¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£Í½´ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÍ¤ÏDV²Ã³²¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤¿¤ÀÃ±½ã¤ËÈï³²¼Ô¤Ê¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
----------
ÉÙ²¬ Íª´õ¡Ê¤È¤ß¤ª¤«¡¦¤æ¤¦¤¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼
¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥Í¥Ã¥ÈÀ¤³¦¤Ë¼¹É®³èÆ°¤Î¾ì¤òÊÑ¹¹Ãæ¡£Äã¤¤ÌÜÀþ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÈË²Ú³¹¤ÎÏ©¾å¤«¤é¸«¤¨¤ë¼ã¼Ô¤ÎÀ¸ÂÖ¡¢³Êº¹¼Ò²ñ¤Î¤Û¤«¡¢³Ø¹»¤ÎÌäÂê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î°Ç¡¢É×ÉØ¤Î¹Â¤Ê¤É¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼ ÉÙ²¬ Íª´õ¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖDV¡Ê¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¡Ë¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯