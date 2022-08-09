Çò¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó¤Î¤·¤Ã¤Ý¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡¡ÇµÌÚºä¡È¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡É¤¬170ËüºÆÀ¸
ÇµÌÚºä46¤Î¶âÀî¼ÓÌí¤µ¤ó¤¬¥Õ¥ëÁõÈ÷¤Ç¡È¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡É
¡¡¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡Ö¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡×¤Ë»²Àï¤·¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬ÏÃÂêÁûÁ³¤À¡£Çò¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤é¤Î¤¾¤¯¤·¤Ã¤Ý¤ò¥Õ¥ê¥Õ¥ê¤µ¤»¤ëÆ°²è¤Ë¤Ï¡Ö²Ú¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍÙ¤ë»Ñ¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¿À¤À¤·¾Ð´é¤¬µ±¤¤¤Æ¤ë¤·Å·ºÍ¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«4Æü¤Ç170ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡4Æü¤Ë»¥ËÚ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÇµÌÚºä46¡×¤Î¶âÀî¼ÓÌí¤µ¤ó¤À¡£»¥ËÚ½Ð¿È¤Î¶âÀî¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È³®Àû¡É¤È¤¤¤¨¤ëÂçÉñÂæ¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢¥¤¥Ë¥ó¥°´Ö¤Ë¤Ï¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¤Î¡Ö¤¤Ä¤Í¥À¥ó¥¹¡×¤Ë»²Àï¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö46¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÇò¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¤¤Ä¤Í¤Î¼ª¤È¤·¤Ã¤Ý¤âÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥ëÁõÈ÷¤ÇÏÓ¤ä¤·¤Ã¤Ý¤ò¡Ö¥Õ¥ê¥Õ¥ê¡×¡£°¦¤¯¤ë¤·¤¤¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¡×¤Ï¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¾Ð´é¤Îºî¤êÊý¤È¤«É½¾ð¤¬¥×¥í¡×¡Ö·å¤¬°ã¤¦¤ï¡Ä¡Äµ±¤¤È¤¤¤¤¡¢¤â¤¦ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤È»¿¼¤ÎÏ¢Â³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë