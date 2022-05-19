ÇöÈý¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¥×¥í¤¬¸«¤¿¡ÖÇöÈý¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤¬¤Á¼ÂÏ¿NGÈý¡×3Áª
NGÈý¡º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤ÎÈý
ÇöÈý¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¬¥¤¥É¤È¤Ê¤ëÌÓ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Çº¸±¦¤ÎÈýÆ¬¡¢Èý»³¡¢Èý¿¬¤òÂ·¤¨¤ë¤Î¤¬¤È¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢Å¬Åö¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èº¸±¦¤ÎÈóÂÐ¾Î¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤Î¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¥¬¥¿¥¬¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢º¸±¦¤Î¹â¤µ¤¬°ã¤¦¤È¤¤¤¦NGÈý¤µ¤ó¡£
¤ª¤½¤é¤¯¼«Èý¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¶À¤Ç»Å¾å¤¬¤ê¤Î³ÎÇ§¤¬½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
NGÈý¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤Èý
Èý¤ÎåºÎï¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÈýÆ¬¤¬Çö¤¯¿¿¤óÃæ¤«¤éÈý»³¤¬Ç»¤¯¡¢Èý¿¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¹¤³¤·Çö¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇöÈý¤µ¤ó¤ÏÈýÆ¬¤ËÌÓ¤¬Â¿¤¯Ì©½¸¤·¤Æ¤¤¤ÆÈý¿¬¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÌÓ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤ò¤·¤Ê¤¤¤ÈÈýÆ¬¤¬1ÈÖÇ»¤¯Èý¿¬¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÇö¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦NGÈý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NGÈý£¿§Ì£¤¬¤ª¤«¤·¤¤Èý
Èý¤Î¿§Ì£¤ÎÄ´À°¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥«¥é¡¼¤ò¤·¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Ê¤ó¤«¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¾å¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤ÊÇö¤µ¤Ï¡¢¥á¥¤¥¯»þ¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¯¤Æ¤â¤ª³°¤Ë½Ð¤ë¤È¸÷¤Î²Ã¸º¤Ç¤«¤Ê¤êÇö¤¯¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¿§Ì£¤ä¾è¤»Êý¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê°õ¾Ý¤Ï¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¥«¥é¡¼Áª¤Ó¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¡ªOKÈý¤Ë¤¹¤ëÊýË¡
¤Þ¤º¡¢Á°Äó¤È¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤¤ªÉô²°¤ËÂç¤¤á¤Ê¶À¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾®¤µ¤¤¼ê¶À¤À¤±¤À¤È¡¢±ó¤¯¤«¤é¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Èý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´ÂÎÅª¤Ëº¸±¦¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤¡¢¸üÅÉ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Ê¤É¤Î¼ºÇÔ¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º¸±¦ÈóÂÐ¾ÎÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢ÈýÆ¬¤Î²¼Â¦¡¦Èý¿¬¤Î²¼Â¦¤òº¸±¦¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤Ë»³¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¤Ê¤êº¸±¦¤ÇÂ·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òåºÎï¤Ëºî¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ä¥Ú¥ó¥·¥ë¤ÏÉ¬¤ºÈý¤ÎÃæ¿´¡ÁÈý»³¤Î°ÌÃÖ¤Ë¾è¤»¤Æ¤«¤é¡¢º¸±¦¤Ë¤Ü¤«¤¹¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ÈýÆ¬¤ò¿¨¤ë¤È¤¤ÏÉ¬¤º²¿¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥é¥·¤Ç¿¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿¿¤óÃæ¤Ë¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Î¤òÈýÆ¬Â¦¤Ë¿¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¸å¤Ë¿§Ì£ÌäÂê¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë·Á¤¬ºî¤ì¤¿¤éºÇ¸å¤Ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤«¤é¹¥¤¤Ê¿§¤òÁª¤ó¤ÇÈý¤Ë¤Î¤»¤ë¤ÈÁ´ÂÎÅª¤ËÅý°ì´¶¤¬½Ð¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥é¥á¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Î³»Ò¤ÎºÙ¤«¤¤¥é¥á¤Ê¤éOK¡ª
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¥Þ¥¹¥¯À¸³è¤ÇÈý¤Î°õ¾Ý¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Þ¤Çµ¤¤òÇÛ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èý¤Îº¸±¦ÌäÂê¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢º¸±¦¤¬Â·¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¶ÚÆù¤ÎÆ°¤¤ä¡¢ÌÓ¤ÎÀ¸¤¨Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Ü½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÈý¥µ¥í¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢ö