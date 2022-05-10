34ºÐ¡¢2¥ö·î¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¡£²ÖºéÆý¤¬¤ó¤Ç¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¶»¤«¤éÂçÎÌ¤Î¿»½Ð±Õ¤È¼ðáç¤¬Èô¤Ó½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
Ameba¥Ö¥í¥°¡Ö34ºÐ¤ÇÍ¾Ì¿Àë¹ð¤µ¤ì¤¿»ä¡ÁÆý¤¬¤ó10Ç¯ÌÜ¤ÎÆ®ÉÂ¥Î¡¼¥È¡Á¡×¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥ß¥ß¥Ý¥Ý¤µ¤ó¡£2019Ç¯9·îËö¡¢34ºÐ¤Î½©¤Ë¡ÖÌó2¥ö·î¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤Ç¤â¡ª¡ª¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç ¤½¤ì¤«¤é2Ç¯È¾·Ð¤Ã¤¿º£ ¸µµ¤¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª(¤Þ¤À¼£ÎÅÃæ¤Ç¤Ï ¤¢¤ê¤Þ¤¹)¡×¤È¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£26ºÐ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸0¤ÎÆý¤¬¤ó¹ðÃÎ
26ºÐ¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸0¤ÎÆý¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤â¡¢¡ÖÅö»þ ¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ò¿®Íê¤Ç¤¤º ¡È¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿´â¤Ï¼«Ê¬¤Ç¼£¤¹¡ª¡É¤È·è¤á ÌÈ±ÖÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÀ¸³è¤ä¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ß¥ß¥Ý¥Ý¤µ¤ó¡£
°ì»þ¤Ï¡Ö¸µ¡¹1.5cm¤¢¤Ã¤¿¼ðáç¤¬È¾Ê¬°Ê²¼¤Î6.8mm¤Ë¡×¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢30ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¶»¤«¤éÂçÎÌ¤Î¿»½Ð±Õ¤È¶¦¤Ë¼ðáç¤¬Èô¤Ó½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¾É¾õ¤ò¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥ß¥ß¥Ý¥Ý¤µ¤ó¡§31¡Á33ºÐ¡¡¼ðáç¤Ï¥É¥ó¥É¥óÂç¤¤¯¤Ê¤êµ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð°®¤ê¤³¤Ö¤·¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¤¤µ¤Î¼ðáç¤¬Èô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¼ðáç¤Î·ãÄË¤ÈÂçÎÌ½Ð·ì¤Ç²¿ÅÙ¤«µßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ìÍ¢·ì¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯ËèÆü¤¬ÁÔÀä¤ÇÀïÁè¤Î¤è¤¦¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿
¢£34ºÐ¤Î¤È¤¡¢Ìó2¥ö·î¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð
2019Ç¯9·îËö¡¢¥ß¥ß¥Ý¥Ý¤µ¤ó¤¬34ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡Ö¡È¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¤Ï±Û¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ä¡É¤È¤¤¤¦¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤È¶¦¤ËÌó2¥ö·î¤ÎÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð¡£
Í¾Ì¿Àë¹ð»þ¤Î¾õÂÖ¤È¤·¤Æ¡Ö¹ü¤Ï·ê¤À¤é¤±¥Ò¥Ó¤À¤é¤±ÆÃ¤Ëº¸ÂçÂÜ¹ü¤Ï1/3Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë"¤³¤ó¤Ê¹ü¤Î¾õÂÖ¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡Ä"¤È¸À¤ï¤ì¡×¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æý¤¬¤ó¤Î¤·¤³¤ê¤¬ÆýÁ£Æâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÂÎ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ç¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¡Ö²Öºé¤Æý¤¬¤ó¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦ÉÛ1Ëç ¼ðáç¤Î¾å¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤â ½Å¤¿¤¯´¶¤¸¤Æ ¤³¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë ¤¤¤Ä¤â Éþ¤Ï ¤Ï¤À¤±¤Æ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥ß¥ß¥Ý¥Ý¤µ¤ó¡§Í¾Ì¿Àë¹ð¸å ¥Û¥¹¥Ô¥¹¤Ë¤Æ¡£ ¼«Ê¬¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ëÎÏ¤Ï¤Þ¤ÀÌµ¤¤¤±¤É Í§Ã£¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¾Ð¤¦¤³¤È¤Ï ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿
¢£Í¾Ì¿Àë¹ð¸å¤â¡Ö»à¤Ìµ¤¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×
Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬ ¤â¤¦Àè¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤¤ ¤È·è¤á¤ÆÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬ »ä¤À¤±¤Ï "ÀäÂÐ »ä¤Ï¥³¥³¤Ç¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤" ¤È³Î¿®¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤·¤¿¥ß¥ß¥Ý¥Ý¤µ¤ó¡£Í¾Ì¿Àë¹ð¤«¤éÌó2Ç¯È¾¸å¤Î2022Ç¯4·î12Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤·¤Æº£¡ª »ä¤ÏºÆ¤Ó¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÊâ¤ ¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç ¡ÈÀ¸¤¤ë¤³¤È¡É¤òSNS¤òÄÌ¤·¤Æ Æü¡¹ È¯¿®¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡×¤È¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥ß¥ß¥Ý¥Ý¤µ¤ó¡§º£Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂ¤Çºù¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿
¡Ö»ä¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï²áµî¤Î¸å²ù¤Ïº£¤Î³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ÆÌ¤Íè¤Ë³è¤«¤¹¡ª¡×¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê»ä¤Î¸å²ù¤¬Ã¯¤«¤Î»²¹Í¤Î1¤Ä¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï»ä¤Î¿·¤¿¤Ê´õË¾¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ä¤Å¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£