怖がるだけではなく知って！乳がんのこと 日本人女性の11人に1人がかかると言われている乳がん。私も友人や親戚に複数の経験者がいます。まさに人ごとではありません！ 乳がんは、乳房にできる悪性の腫瘍。多くの場合、母乳を乳頭まで運ぶ“乳管”から発 … "出来てる？乳がん予防のためのセルフチェック法" の続きを読む