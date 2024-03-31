最新のデータに基づく「乳がん」の都道府県別罹患者数を紹介します（写真：Luce／PIXTA）日本で乳がんと診断される女性の数は増加しており、いまや9人に1人が乳がんになる時代だ。最新の女性のがんの部位別罹患者数では、乳がんが1位、死亡数も4位となっている。乳がんの罹患者数に特有の地域差さらに、乳がんのかかりやすさ、亡くなりやすさには特有の地域差があることもわかってきた。本稿では、3月22日に発表されたばかりの『全