乳がんは早期発見できれば治る確率の高いがんであるにもかかわらず、日本の検診受診率は先進国で最低レベルなのだそうです。早期発見のために、私たちはどうしたら良いのでしょうか。今回は2007年に乳がんと診断され、手術や放射線治療、ホルモン剤治療を経験したアグネス・チャンさんを迎え、治療中の思いなどを乳がん専門医の魚森俊喬先生と語っていただきました。 アグネス・チャン（歌手、エッセイスト） 歌手、エッセイ