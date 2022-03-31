¾¾Èøµ®»Ë¤¬É±Ï©»ÔÄ¹¤Îà»°Î®Âç³ØáÈ¯¸À¤òÍÊ¸î¡Ö°°Õ¤¬Ìµ¤¤¡×¡Ö¸ì¶ç¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤òÌäÂê»ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¾¾Èøµ®»Ë¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£³£±Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£É±Ï©»ÔÄ¹¤Î¡È»°Î®Âç³ØÈ¯¸À¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ïº£·î£±£¶Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿É±Ï©ÆÈ¶¨Âç³Ø¡ÊÊ¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¡Ë¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿À¶¸µ½¨ÂÙ»ÔÄ¹¤¬³ØÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ò»°Î®Âç³Ø½Ð¿È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢»ÍÎ®¤ä¸ÞÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤¬°ìÉô¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢À¶¸µ»ÔÄ¹¤Ï¼«¿È¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°å²ÊÂç³Ø¡Ê¹áÀî°å²ÊÂç³Ø¡Ë¤¬Åö»þ¤Ï¿·Àß¹»¤Ç¡¢Â´¶È¼°¤Ç²¸»Õ¤«¤é¡È»°Î®Âç³Ø¡É¤È²¸»Õ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡Ö»ä¤ÏÊì¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¡¢ÃÑ¤¸¤Ê¤¤À¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡¢¿Í¤È¤·¤Æ°ìÎ®¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬»°Î®Âç³ØÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¾¾Èø¤Ï¤³¤Î·ï¤òÊó¤¸¤ëÆÉÇä¿·Ê¹¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¤¤¤¤µ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Î¤¢¤ä¤è¤ê¸ì¶ç¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¹¥Îã¡×¤ÈÈ¯¸À¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤ÆÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁ´Á³°°Õ¤¬Ìµ¤¤¤Î¤ÏÌÀÇò¤Ç¤¹¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¤â¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¸µ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£