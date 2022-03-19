春からの新生活の準備は万端？ Amazonの「新生活特集」は要チェックです！
Amazonが新生活関連のアイテムをまとめた「新生活特集」ページを開設中。「引っ越し」「入園・入学」「新社会人」「春から始める趣味や運動」「お祝いギフト」という5つのカテゴリーに分かれており、掲載アイテム数はなんと1億点以上。割引クーポンやポイント還元のあるアイテムも紹介されているので、お目当ての製品をチェックしてみるのがおすすめです！Amazon 新生活特集
以下、クーポン割引やポイント還元の対象品から注目アイテムをいくつかご紹介します。
HP ノートパソコン 13.3インチ IPSディスプレイ 軽量957g AMD Ryzen5 16GB 512GB SSD HP Pavilion Aero 13-be セラミックホワイト Windows 11 Home WPS Office付き（型番：483W9PA-AAAC）
価格：111,000円 ※5％OFFクーポンあり
富士通 ノートパソコン FMV LIFEBOOK WA1/F3 (MS Office 2021/Win 11/15.6型/Core i5/8GB/SSD 512GB/DVD) AHシリーズ FMVWF3A156_AZ
価格：109,800円 ※10000円OFFクーポンあり
HUAWEI MateView GT デュアルスピーカーサウンドバー 34インチ ウルトラワイド曲面ゲーミングモニター 3年保証付き HDR 165Hzリフレッシュレート 3440x1440 WQHD タッチボリュームコントロール 360°デュアルマイク 高さ/傾き調整機能
価格：65,801円 ※7000円OFFクーポンあり
ゲーミングモニター GIGABYTE AORUS FI25F Gaming Monitor (24.5型/フルHD/SS IPSノングレア/平面モニター)
価格：61,050円 ※20％OFFクーポンあり
Anker Eufy RoboVac 11S (ロボット掃除機)【BoostIQ搭載 / 超薄型 / 強力吸引 / 静音設計 / 自動充電 / 落下防止 / 衝突防止】(ホワイト)
価格：17,800円 ※2000円OFFクーポンあり
シロカ 自動減圧機能付き電気圧力鍋 おうちシェフ PRO [スマートプレッシャー技術(高圧力95Kpa×自動減圧)/1台10役/レシピ本付き/かしこい予約プログラム/発酵/甘酒/電気圧力鍋] SP-2DM251 ホワイト
価格：15,800円（11％ポイント還元）
株式会社創通メディカル MYTREX REBIVE MINI [MT/BY-RBM20B] トータルボディケア ハンディ振動マシーン リバイブケア ハンディ 振動 ボディケア マイトレックス リバイブミニ (REBIVE MINI(単品))
価格：13,200円 ※10％OFFクーポンあり
TKS [日本製] ウルトラファインバブル シャワーヘッド ボリーナワイド パールホワイト 公式限定品 マイクロナノバブル 田中金属製作所 TK-7007-PA
価格：11,550円 ※5％OFFクーポンありAmazon 新生活特集
販売情報は記事執筆時点のもので、価格や在庫状況は常に変化しています。