¥í¥·¥¢¡¢¾ðÊóµ¡´Ø´´Éô¤òÆð¶Ø¤«¡¡¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬¡ÖÄ¨È³¡×¤ÈÊóÆ»
¡¡¥í¥·¥¢¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥á¥É¥¥¡¼¥¶¡×¤Ï13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¿¯¹¶Á°¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀ¯¼£¾ðÀª¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ï¢Ë®ÊÝ°Â¶É¡ÊFSB¡Ë¤ÎÂÐ³°ÄµÊóÉôÌç¥È¥Ã¥×¤é¤¬¼«ÂðÆð¶Ø¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¿¯¹¶¤¬·×²èÄÌ¤ê¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡ÖÄ¨È³¡×¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£FSB¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤é¤Î¾ðÊó¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¡£
¡¡FSB¤Ç³°¹ñ¤ÎÄµÊó³èÆ°¤òÃ´¤¦ÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¡¢¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥Ù¥»¥À»á¤é¤Ç¡¢»ñ¶â¤Î°ÍÑ¤äÉÔ³Î¤«¤Ê¾ðÊó¤òÊó¹ð¤·¤¿µ¿¤¤¤¬³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥»¥À»á¤é¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»á¤òÅÜ¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿¯¹¶³«»Ï¤«¤éÌó2½µ´Ö¤¬·Ð²á¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬¡Ö¸í¤ê¡×¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£