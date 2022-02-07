ドコモが固定電話に参入、月550円の「homeでんわ」発表
NTTドコモが固定電話サービスに参入します。モバイルネットワークを経由しながら既存の固定電話機と固定電話番号をそのまま使える「homeでんわ」を3月下旬から提供します。
「homeでんわ」では、固定電話機に、専用のLTE端末「homeでんわ HP01」を電話線でつなぐことで利用可能。現在固定電話を利用しているユーザーも工事不要で「homeでんわ」に移行できます。
料金は「homeでんわ ライト（月1078円）」と「homeでんわ ベーシック （2178円）」の2プランを用意します。
ドコモのスマートフォン、またはホームルーター「home 5G」を契約中の場合、「homeでんわ セット割」が適用され、月額528円割引となり、「homeでんわ ライト」は毎月550円から利用できます。
契約期間の設定はなく、解約金などの費用も発生しません。なお、初期費用として、契約事務手数料2200円、番号継続登録料2200円がかかります。また、緊急通報の場合は市外局番ではなく、070／080／090番号での発信となります。
Source：NTTドコモ