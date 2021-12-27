¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¤ÎÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤¬¡¢º£¸å¤Î¥¢¥Ë¥á¼Â¼Ì²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ï¡©
À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥áÈÖÁÈ¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¤ò¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤·¤¿Netflix¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢ÇÛ¿®¤«¤é¤ï¤º¤«3½µ´Ö¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¶Ã¤¤Î·èÃÇ¤Ïº£¸å¤Î¥¢¥Ë¥á¼Â¼Ì²½¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤ò¤Ê¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡ÊÆComicbook.com¤¬Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Netflix¤Ë¤è¤ë¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£Æ±ºî¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÆÈ¼«¤Î¥È¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¥É¥é¥Þ¤Ç½é¤á¤ÆºîÉÊ¤òÃÎ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÎÎ¾Êý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Ãæ´Ö¤ò¹Ô¤¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¿¶¤ë¤ï¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¥µ¥¤¥ÈRotten Tomatoes¤Ç¤Ï¡¢ÈãÉ¾²È¤Ë¤è¤ë¹ÎÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ï46¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¸å¤Î»ëÄ°»þ´Ö¤ÏÁ´À¤³¦¤ÇÌó7400Ëü»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¿ô»ú¤ä¥ì¥Ó¥å¡¼¤«¤é»¡¤¹¤ë¤È¤³¤í¡¢Netflix¤ÈÀ½ºî¥Á¡¼¥à¤¬¼Â¼ÌÈÇ¤Î¤¿¤á¤ËÁª¤ó¤À¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥È¡¼¥ó¤Ï¡¢¿·µì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤Û¤É¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¸½ºß¡¢Netflix¤Ç¤Ï¡ØONE PIECE¡Ù¤ä¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¡¢¡ØÍ©Í·Çò½ñ¡Ù¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë´ë²è¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¤Î¼Â¼Ì²½¤¬¼ºÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Netflix¤Ï¿·µì¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¿·µìÀ¤Âå¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥ó1ºÇ½ªÏÃ¤Ï¥¯¥ê¥Õ¥Ï¥ó¥¬¡¼Åª¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À½ºî¥Á¡¼¥à¤ÎÍ½ÁÛ¤òÈ¿¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÀ½ºî¤Ï³ð¤ï¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ï¾ÍèÅª¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥¢¥Ë¥á¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ë¤â½½Ê¬¤Ëµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤«¤Ë¥·¡¼¥º¥ó1¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤«¤â¹ÍÎ¸¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À½ºîÈñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÎÁ¤ä¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤Ë¸«¹ç¤¦»ëÄ°¼Ô¿ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µÓËÜ¤ä±é½Ð¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥¢¥Ã¥×¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤ß¤À¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¡ØONE PIECE¡Ù¤ä¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼Â¼Ì¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±¿Ì¿¤òÃ©¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼«ÂÎ¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë
Photo:
Netflix¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥«¥¦¥Ü¡¼¥¤¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡Ù¡¿Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØONE PIECE¡ÙÁ´À¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿® (C)ÈøÅÄ±É°ìÏº/½¸±Ñ¼Ò