Åìµþ¸ÞÎØÃæ¤ÎÈðëîÃæ½ý¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡¡½÷ÀÁÀ¤¤·â¤Á¤Î¼ÂÂÖ¡¡Î¦Ï¢¡¦¥³¡¼²ñÄ¹¡ÖµÔÂÔ·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡ÇÍëÊ»¨¸À¤ÎÌ·Àè¤Ï¡Ä¡£À¤³¦Î¦Ï¢¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ³«Ëë£±½µ´ÖÁ°¤«¤éÊÄËëÍâÆü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡Ê£··î£±£µÆü¡Á£¸·î£¹Æü¡Ë¤ËÎ¦¾åÁª¼ê¤é¤¬£Ó£Î£Ó¤Ç¼õ¤±¤¿ÈðëîÃæ½ý¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò£²£µÆü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÄ´ºº¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Î¦¾åÁª¼ê¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É£±£¶£±¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£²èÁü¤äÆ°²è¤ò´Þ¤àÌó£²£´Ëü·ï¤ÎÅê¹Æ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Àº¹ÊÌ¡¢¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÈóÆñ¤Ê¤É¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëµÔÂÔ¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Èï³²¤Î·¹¸þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬É¸Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¡£Ä´ººÂÐ¾Ý¤Î£±£¶£±¿ÍÃæ£²£³¿Í¤¬àÉ¸Åª·¿á¤ÎÇÍÅÝ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£±£¶¿Í¤¬½÷À¡£¤Þ¤¿¡¢ÈðëîÃæ½ý¤òÇ§Äê¤µ¤ì¤¿£±£³£²·ï¤ÎÅê¹Æ¤Î¤¦¤Á£±£±£µ·ï¤¬½÷»ÒÁª¼ê¤Ø¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ÏÁ´ÂÎ¤Î£¸£·¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÈðëîÃæ½ý¤ÎÅê¹Æ¤Î£¶£³¡ó¤Ï¹õ¿Í¤È½÷À£²¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬É¸Åª¡£ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿£²¤Ä¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ï¡¢Àº¹ÊÌ¡Ê£²£¹¡ó¡Ë¤È¿Í¼ïº¹ÊÌ¡Ê£²£¶¡ó¡Ë¤ÇÁ´ÂÎ¤Î£µ£µ¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤¥É¡¼¥Ô¥ó¥°ÈóÆñ¤¬£²£µ¡ó¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¥Ó¥¢¡Ê¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼·ù°¡Ë¤¬£¹¡ó¡¢¥Û¥â¥Õ¥©¥Ó¥¢¡ÊÆ±À°¦·ù°¡Ë¤¬£±¡ó¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢À¤³¦Î¦Ï¢¤Î¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥³¡¼²ñÄ¹¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÏÍ«Î¸¤¹¤Ù¤¤â¤Î¡£Èà¤é¤¬¼õ¤±¤¿µÔÂÔ¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë²æ¡¹¤Ï¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£