»Å»ö¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤¬Ž¢¥á¥â¤ò¼è¤ë¤Ê¤é¥¹¥Þ¥Û¤è¤ê¥Î¡¼¥È¤Ë¼ê½ñ¤Ž£¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ëÅöÁ³¤ÎÍýÍ³
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÎëÌÚ¿Ê²ð¡Ø»Å»ö¤Ï1ºý¤Î¥Î¡¼¥È¤Ç10ÇÜº¹¤¬¤Ä¤¯¡Ù¡ÊÌÀÆü¹á½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»×¹Í¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¤¤Ï¥¹¥Þ¥ÛÆþÎÏ¤è¤ê¼ê½ñ¤¥Î¡¼¥È
¡Ö¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¯¤È¤¤¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤É¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥á¥â¤¹¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¡©¡×
¤³¤Î¼ÁÌä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´¤Þ¤ó¤È¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¤¤¤¤«¡¢¥Î¡¼¥È¤¬¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¿À³ØÏÀÁè¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÎÅú¤¨¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»×¹Í¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥È¤¬¤¤¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¾¦ÃÌ¤ÎµÏ¿¤Ê¤É¾ðÊó¤Î¡Ö¥¹¥È¥Ã¥¯ÌÜÅª¡ÊÃßÀÑ¤ä¶¦Í¡Ë¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤òÃæ¿´¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊó¤Î¾ì¹ç¡¢¤¢¤È¤Ç¥³¥Ô¥Ú¤Ê¤É¤ò¤·¤Ê¤¬¤é»ñÎÁºîÀ®¤ä¸¡º÷À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢»×¹Í¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¤¤ä¡¢À°Íý¤·¤ÆÀµ²ò¤ò¹Í¤¨½Ð¤¹¡Ö¥Õ¥í¡¼ÌÜÅª¡Ê¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¥Ù¥¹¥È¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡Ë¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¥Î¡¼¥È¤Ø¤Î¼ê½ñ¤¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¿Þ²ò¤ÇÀ°Íý¤¬¤Ä¤¡¢¼ê¤Ç½ñ¤¯¤³¤È¤ÇÇ¾¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ÆÈ¯ÁÛ¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä·ÈÂÓ¤Ç¤ÏÁ°Æ¬Á°Ìî¤¬Á´¤¯Æ¯¤«¤Ê¤¤
¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø¡ÊNTNU¡Ë¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î¼Â¸³¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Âå¤Î¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÇ¾¤ÎÅÅµ¤Åª³èÆ°¤òÄÉÀ×¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¡×¤è¤ê¡Ö¼ê½ñ¤¡×¤Î¤Û¤¦¤¬Ç¾³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ê¡ØFrontiers in Psychology¡Ù2020Ç¯7·î¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅìËÌÂç³Ø²ÃÎð°å³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¤ÎÀîÅçÎ´ÂÀ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ê½ñ¤ºî¶È¤Ï»×¹Í¤äÁÏÂ¤À¤òÃ´¤¦Ç¾¤ÎÁ°Æ¬Á°Ìî¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤È¤¤ÎÇ¾³èÆ°·×Â¬¤Ç¤Ï¡¢¼ê½ñ¤¤Ç¼ê»æ¤ò½ñ¤¯¤ÈÁ°Æ¬Á°Ìî¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÆ¯¤¯¤Î¤Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç¼ê»æ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤âÁ°Æ¬Á°Ìî¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ¯¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼Â¸³·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡ÊÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ø¥¹¥Þ¥Û¤¬Ç¾¤ÎÈ¯Ã£¤ËÍ¿¤¨¤ëÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤±Æ¶Á¡Ù2018Ç¯5·î¡Ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»ÈÍÑ¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ¬¤ÎÃæ¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²Ì¤¿¤»¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¤Ê¤É¼ê½ñ¤¤¬¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤ÎÆþÎÏ¤Ç¤â¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Î¡¼¥È¤È¥¹¥Þ¥Û¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£IT´ë¶È¤Î¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï²ñµÄ¤Ç¥Î¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë
»ä¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¤ÏIT·Ï´ë¶È¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
IT·Ï´ë¶È¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤À¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢ÌÌ¿©¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²ñµÄ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¤ê¤Ë¥Î¡¼¥È¤ò¤È¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼ÒÆâ¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤ËÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤äÆ¬¤¬¤¤¤¤¤ÈÁ°É¾È½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ï¡¢Îã³°¤Ê¤¯¥Î¡¼¥È¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£IT´ë¶È¤À¤«¤é¡¢ºî¶È¤Ï´°Á´¤Ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¹¤Ç¿Ê¤á¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Î¡¼¥È¤ò¤è¤¯¤È¤ëÊý¡¹¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢PC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤è¤ê¡¢¥Î¡¼¥È¤ò¼è¤ëÊý¤¬¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¡¢»×¹Í¤â¿¼¤á¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã±½ã¤ËÊ¸»ú¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ÏÊ¸»ú¤ÎÀ°Íý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¡¢¼¡¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î»×¹Í¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤É¤³¤¬½ÅÅÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Î¡¼¥È¤Ë¼ê½ñ¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ê¿Ã³¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¸»ú¤ò¸«¤ë¤È¤¤è¤ê¤â¡¢´¶³Ð¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Àþ°ú¤¤ä¿Þ²ò¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿É®À×¡¢É®°µ¤Ò¤È¤Ä¤Ç½ÅÅÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÁü¤«¤é°ìµ¤¤ËÀ°Íý¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥ì¥¼¥ó»ñÎÁ¤òºî¤ë¤È¤¤Ï¤Þ¤º¥Î¡¼¥È¤ò³«¤¯
»ä¼«¿È¤³¤Î¤³¤È¤òÄË´¶¤¹¤ë¤Ç¤¤´¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
20ÂåÈ¾¤Ð¤Î¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢½ÅÍ×¤Ê¾¦ÃÌÁ°¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»ñÎÁ¤òºîÀ®¤·¤Æ¸ÜµÒ¸þ¤±¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿»ñÎÁ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸ý¤«¤é¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆâÍÆ¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¤¢¤ì¤À¤±»þ´Ö¤ò¤«¤±¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¡£¥×¥ì¥¼¥óÃæ¤Ï³Û¤«¤éÎä¤¿¤¤´À¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤òºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PC¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿Ê¿Ã³¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ¸»ú¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢¤¤¤¤Ê¤êPC¤Ë¸þ¤«¤ï¤º¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë½ÅÅÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼ê½ñ¤¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤È¤á¡¢ºÇ¸å¤ËÀ¶½ñ¤È¤·¤ÆPC¤ò»È¤¦Êý¼°¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Ë¤âÆâÍÆ¤Î½ÅÍ×¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¦ÃÌ¤Ç¤ÏÏ¢ÀïÏ¢¾¡¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
½ñÀÒ¤òºî¤ëºÝ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥ï¡¼¥É¤ò³«¤¤¤Æ¸¶¹Æ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¿¤¤ÆâÍÆ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤ËÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÖ¥Ú¥ó¤Ç¿Þ¼¨¤·¤¿¤ê¡ý¤ä¡ú°õ¤Ç¥Þ¡¼¥¥ó¥°¤·¤Æ¡¢À°Íý¤·¤Æ¹½À®¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¿Þ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢É¬¤ºÀè¤Ë¼ê½ñ¤¤Ç¥Î¡¼¥È¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥á¥â½ñ¤¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿Þ¤Ë²Ã¤¨Ê¸¾Ï¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¿¼¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£PC¤ÇÀ¶½ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âºÇ¸å¤Ç¤¹¡£
¢£¸«¤¿ÌÜ¤¬¥¥ì¥¤¤Ê»ñÎÁ¤òºî¤Ã¤Æ»×¹ÍÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
¤Ï¤¸¤á¤«¤éPC¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¿Þ·Á¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤Îºî¶È¤Ï¤ä¤äÌÌÅÝ¤ÇµÕ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÁÞÆþ¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¢ª¡Ö¿Þ·Á¡×¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¢ª¡Ö¿Þ·Á¤Î¼ïÎà¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¥¯¥ê¥Ã¥¯¢ª¥É¥é¥Ã¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦ºî¶È¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ê½ñ¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤Ê¤ê½ñ¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PC¤Î¾ì¹ç¡¢Áàºî¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥¥ì¥¤¤Ë½ñ¤¯¤³¤È¤¬ÌÜÅª²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ»×¹Í¤¬ÄäÂÚ¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ì¥¤¤Ë¿Þ¤äÊ¸¾Ï¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢Ç¾Æâ¤¬´°À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦ºø³Ð¤Ë´Ù¤ê¡¢»×¹Í¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ë¾ðÊó¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ç¤¡¢»×¹Í¤â¿¼¤á¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Î¡¼¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤Î¸úÍÑ¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ëµó¤²¤¿À®²Ì¤ò¤¢¤²¤ë¼Ò°÷¤Î²ñµÄ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤â¡¢»ä¤Î¾¦ÃÌ¤ä¼¹É®¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿ôÀéºý°Ê¾å¤Î¥Î¡¼¥È¤ò»Ä¤·¤¿Å·ºÍ·¿¤Î°Î¿Í¤¿¤Á
¤³¤³¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥È¤ò¤È¤ë°ÕµÁ¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÍý¶þ¤Ï¤ï¤«¤ë¤±¤ÉËÜÅö¤ËÀ®²Ì¤Ï½Ð¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¼«¿È¡¢¥Î¡¼¥È¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¤Ï¡¢¥Î¡¼¥È¤Î¸úÍÑ¤ËÈ¾¿®È¾µ¿¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥È¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°ÎÂç¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢Àè¿Í¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°Î¿Í¤Ï¥Î¡¼¥È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¤«¤Ç¡¢¡Ö¡È¯ÁÛ·Ï¡×¡Ö¢ÌÜÉ¸Ã£À®·Ï¡×¡Ö£Ìþ¤··Ï¡×¤Î3¥¿¥¤¥×¤ËÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Î¡¼¥È¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö¡È¯ÁÛ·Ï¡×¤ÎÀè¿Í¤¿¤Á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¥À¥ô¥£¥ó¥Á¡¢¥¨¥¸¥½¥ó¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤Ê¤ÉÅ·ºÍ·¿¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥á¥âËâ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ô½½Ç¯´Ö¤È¥Î¡¼¥È¤ò¤È¤ëÆü¡¹¤ò½Å¤Í¡¢À¸³¶¤Î¤¦¤Á¤Ë¿ôÀéºý°Ê¾å¤Î¥Î¡¼¥È¤ò»Ä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð¤«¤±¤ë¤È¤¡¢¿²¤ëÁ°¡¢¥»¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ç¤µ¤¨¡¢¥Î¡¼¥È¤ä¥á¥â¤òÈ©¿ÈÎ¥¤µ¤º»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ï»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ò¤é¤á¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ä¥¸¥ç¡¼¥¯¤Î¥Í¥¿¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼«¤é¼ê½ñ¤¤Ç½ñ¤¤¤¿¥Î¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Ï°ì¸«»¨Â¿¤Ê¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤Ç½ÏÀ®¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢À¤³¦¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ëÈ¯ÁÛ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Å·ºÍ¤¿¤Á¤â¡¢¤¿¤ÀºÍÇ½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯ÁÛ¸»¤ò¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Û¤É¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¼¹Ç°¤Î¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÌîÂ¼¹îÌé»á¤Ï¥á¥âÄ¢¤È±ôÉ®¤ÇIDÌîµå¤ò³ÎÎ©¤·¤¿
¼¡¤Ë¡Ö¢ÌÜÉ¸Ã£À®·Ï¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌÜÉ¸¤È¤½¤ÎÃ£À®¼êÃÊ¤ò¥Î¡¼¥È¤ËÀ°Íý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤äÌÜÉ¸¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î²áÄø¤ÇÌäÂê¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢¸¶°ø¤È²ò·èºö¤Þ¤Ç·¡¤ê²¼¤²¥Î¡¼¥ÈÆâ¤ÇÌäÂê²ò·è¤ò¤Ï¤«¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÉ¸Ã£À®·Ï¤Ç»ä¼«¿È¤¬»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ìîµå³¦¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ºå¿À¤Ê¤É¤Ç´ÆÆÄ¤ò¤Ä¤È¤á¤¿ÌîÂ¼¹îÌé´ÆÆÄ¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£¸å¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò¶î»È¤·¤¿Àï¤¤Êý¤Ï¡ÖIDÌîµå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¼ã¤¤º¢¤è¤ê³Ø¤Ó¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¥Î¡¼¥È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢ÆÉ½ñ¤ò¤·¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥á¥â¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Î¥Î¡¼¥È¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ã±¤Ë¾ðÊó¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤â½ñ¤²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤êÍý²ò¤È»×¹Í¤ò¿¼¤á¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀï¤¤Êý¤òÂÎ·Ï²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¤Ë½ñ¤Î±¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢É¬¤º¶á¤¯¤Ë¥á¥âÄ¢¤È±ôÉ®¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Î¡¼¥È¤Î½¬´·¤òÁª¼ê¤Ë¤â¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë»ØÆ³¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°¦Äï»ÒÃ£¤ÏÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò½ñ¤Î±¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡ÈÌîÂ¼¥Î¡¼¥È¡É¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤â¿Íºà°éÀ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Çº¤ß¤ò½ñ¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¼«»¦¤òÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿Å´¹Ý²¦
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö£Ìþ¤··Ï¡×¤Ç¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤··Ï¤È¤Ï½ñ¤¯¹Ô°Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤òÌþ¤·¡¢µß¤¦¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
1800Ç¯Âå¤Ë³èÌö¤·¤¿À¤³¦¤ÎÅ´¹Ý²¦¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥«¡¼¥Í¥®¡¼»á¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£Æ±»á¤ÏÀ¤³¦»Ë¾å2°Ì¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¡Ê1°Ì¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥é¡¼¡Ë¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Î²¯ËüÄ¹¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÇº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢»Å»ö¤ä²ÈÄí¤Ç²¿½Å¤Ë¤âÌäÂê¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Æ±»þÊÂ¹Ô¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¥«¡¼¥Í¥®¡¼¤Ï¿´¤òÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«»¦¤À¡ª¡¡¤È¼«¼¼¤Ë¥Ô¥¹¥È¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ°ú¤¤³¤â¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»à¤ÌÁ°¤Ë°ä½ñ¤¯¤é¤¤¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤Ê¤ê¡¢ÊØäµ¤È¥Ú¥ó¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢Çº¤ß¤ò½ñ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡Ä¡Ä¡£1000¸Ä°Ê¾å¤¢¤ë¤È»×¤¤¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿Çº¤ß¤Ï¡¢70¸Ä¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡ÊËÞ¿Í¤Ë¤Ï70¸Ä¤Ç¤â´û¤ËÂ¿¤¹¤®¤Ç¤¹¤¬¡Ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤¢¤ì¡©¡¡¤¿¤Ã¤¿70¸Ä¡©¡¡²¶¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¥«¡¼¥Í¥®¡¼¤Ï¡¢ÌÀÆüÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢Íè½µÂÐ½è¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢¥«¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤ËÊØäµ¤ò¤Á¤®¤Ã¤Æ»ÅÊ¬¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÎÌäÂê¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤«¤é¼Î¤Æ¤Æ¡¢Ä¾¶á¤Ç½ÐÍè¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ËÅª¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢´°Á´¤Ë¼«°Õ¼±¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¥«¡¼¥Í¥®¡¼¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È½ñ¤²¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ä½ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥â¤ÈÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥¹¥È¥ë¤ò´ù¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Þ¤¤¡¢±ü¤µ¤ó¤ÈÍ¼¿©¤Ë¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°Î¿Í¤¿¤Á¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥Î¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿ÍÎà¤¬Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£
----------
ÎëÌÚ ¿Ê²ð¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤·¤ó¤¹¤±¡Ë
¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥ó¥Ñ¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¡£¸½ºß¤Ï¡Ö»×¹Í¤ÎÀ°Íý½Ñ¡×¤ò»È¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î¼êË¡¤Ç¿Íºà°éÀ®¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢IT·Ï´ë¶È¤ä¾¦¼Ò¤ò·Ð¤Æ25ºÐ¤Çµ¯¶È¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø1Ê¬¤Ç»Å»ö¤òÊÒ¤Å¤±¤ëµ»½Ñ¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£HP¡§http://www.suzukishinsuke.com/
----------
¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ÎëÌÚ ¿Ê²ð¡Ë