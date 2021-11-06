¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤òÁà¤í¤¦¤È¤¹¤ëà¹õËëá½÷ÀµÄ°÷¤¬È½ÌÀ¡ª ÊÆ»æ¤Ï¿É¤é¤Ä¡Ö¥¤¥«¤ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¶õ´Ö¡×
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¿Æ¤Ø¤ÎÍµë°é»ùµÙ²Ë¼èÆÀ¤ò¸ÛÍÑ¼Ô¤ËµÁÌ³¤Å¤±¤ëË¡À©²½¤Ë¸þ¤±¡¢½÷À¾å±¡µÄ°÷¤¬¥í¥Ó¡¼³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ò¼è¤ê¹þ¤à·×²è¤À¤ÈÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬£µÆüÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Ë¡°Æ²½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌ±¼çÅÞ¤Î¥«¡¼¥¹¥Æ¥ó¡¦¥®¥ê¥Ö¥é¥ó¥É¾å±¡µÄ°÷¡£¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤¬º£½µ¡¢ÌÌ¼±¤â¤Ê¤¤¶¦ÏÂÅÞ¤Î½÷À¾å±¡µÄ°÷£²¿Í¤Î»äÍÑ¥±¡¼¥¿¥¤¤ËÆÍÁ³ÅÅÏÃ¤·¡¢Íµë°é»ùµÙ²ËÀ©ÅÙ¤ÎË¡À°È÷¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±ÈÞ¤ËµÄ°÷¤é¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¶µ¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤³¤Î¿ÍÊª¤À¡£
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥®¥ê¥Ö¥é¥ó¥É»á¤Ï¾å±¡µÄ²ñ¤Ë¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤ò¾·Ã×¤·¡¢Ãæ¿´ÅªÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÇË¡°Æ²½¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥á¡¼¥¬¥óÈÞ¤«¤é¡È¥µ¥×¥é¥¤¥ºÄ¾ÅÅ¡É¤ò¼õ¤±¤¿¶¦ÏÂÅÞµÄ£²¿Í¤Ï¡¢Æ±ÈÞ¤¬¥µ¥»¥Ã¥¯¥¹¸ø¼ßÉ×¿Í¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥Ó¡¼³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ý¥¹¥È»æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÅÏÃ¤Ê¤ó¤À¡£¤É¤ó¤Ê¥¤¥«¥ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¶õ´Ö¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¸ø¼ßÉ×¿Í¤ÎÈ¯¸À¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È»×¤¨¤ë¤Î¤«¡×¤È¤³¤²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥®¥ê¥Ö¥é¥ó¥É»á¤Ï¤â¤·Æ±Î½¤¬¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ò¤É¤³¤«¤Î¥»¥ì¥Ö¤Ë¾¡¼ê¤Ë¶µ¤¨¤¿¤é¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÆ±¾å±¡µÄ°÷¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£