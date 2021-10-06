¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¼óÁêÉÔ¿®Ç¤¡¡¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Ë±Æ¶Á¤â
¡¡¡Ú¥¦¥£¡¼¥ó¶¦Æ±¡Û¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢µÄ²ñ¤Ï5Æü¡¢¥¯¥Ä¼óÁê¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£¥è¥Ï¥Ë¥¹ÂçÅýÎÎ¤¬¿·¼óÁê¤ÎÇ¤Ì¿¤Ê¤Éº£¸å¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄ°÷¤é¤È¶¨µÄ¤¹¤ë¡£APÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤¬µÞÁý¤·¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯¼£¤¬º®Íð¤¹¤ì¤Ð¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¶²¤ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤Î¼Ò²ñÌ±¼çÅÞ¤¬Äó½Ð¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¾å²¼±¡Áª¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¼«Í³ÅÞ¤Ê¤É¤¬¿ä¤¹¥¯¥Ä»á¤ò¼óÁê¤È¤¹¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤¬È¯Â¡£¤·¤«¤·¥¯¥Ä»á¤¬º£Ç¯9·î¡¢³ÕÎ½¤ò²òÇ¤¤·¤¿¤³¤È¤ËÏ¢Î©Áê¼ê¤¬È¿È¯¤·¡¢Î¥Ã¦¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£