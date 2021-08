バハマ諸島の美しいビーチでまったりとヨガをしていた女性が、イグアナに指を噛まれるというアクシデントが起きた。当時の様子は動画に捉えられており、女性がTwitterに投稿すると『LADbible』などが伝えて拡散した。

カリブ海に浮かぶバハマ諸島は、約700の島と2000以上の岩礁からなり、美しいビーチが多数存在する。青い空、白い砂浜、そしてコバルトブルーの海は楽園と呼ぶにふさわしいが、そんな夢のようなリゾート地でヨガをしていたヨガインストラクターに悲劇が起こった。

Twitterの動画では、ビキニを着た女性が片手と片足を反対側へ伸ばし、体を大きく反らす「ワイルドシング」と呼ばれる上級者向けの難しいポーズを取っている。

すると女性が伸ばした左手を狙って1頭のイグアナが近づき、軽くジャンプすると左手に噛みついた。

突然のことに女性は悲鳴と罵声をあげており、イグアナはクルリと振り向くとその場から去っていく。

砂浜に腰を下ろした女性はショック状態で「あいつ、指を噛みやがったわ」などと強い口調で叫び、右手で砂を掴むと立ち止まったイグアナに砂を投げかけた。

驚いたイグアナは数歩移動するが、女性からそう離れていない場所で再び立ち止まっている。

この動画が日本時間の今月21日にTwitterに投稿されると、23日の時点で再生回数が350万回を超え、次のようなコメントがあがった。

「イグアナがあんなふうに攻撃的だとは知らなかった。」

「あのイグアナは、近くにいてあなたが怒るのを観察していたのよ。」

「イグアナは赤いマニキュアに引き寄せられたのよ。私たちもカリブ海沿岸のビーチで足指を攻撃されたことがあるの。」

「お腹が空いていたのかしら?」

「人間が餌をやるからこんなことになるんだ。」

「イグアナはどんな病気を持っているかわからないから気を付けて。」

「あなたの怒り方は半端じゃないね。イグアナを攻撃しちゃいけないよ。」

「近くにいた友人らはなぜ知らせなかったの?」

女性はその後、噛まれた直後に出血したことや指は無事だったこと、念のために病院に行って抗生物質を処方してもらったことをツイート、「イグアナが目に入らなかったの?」と質問されると、このように答えた。

「ビーチはイグアナだらけだったわよ。イグアナはいつも人々から餌をもらっているからね!」

実はこの島にやって来る人々はイグアナにブドウを餌として与えるそうで、女性が「私はあいにくブドウを持ち合わせていないのよ!」と叫ぶ姿も投稿されている。

なおペットの飼い主のためのサイト『The Pet Enthusiast』によると、イグアナは主に中南米、カリブ海地域に生息し、ノコギリのような鋭い歯で噛まれると指、足首、手首、顔などに重傷を負うことも珍しくないそうだ。

もし噛まれてしまった場合は、温かい水と石鹸で洗い流し、殺菌消毒をした後で抗生物質が配合された軟膏を塗り、2〜3日は傷口を保護することが必要という。また傷が深い場合は医師の診療を受けることを勧めている。

