LiSA¤ÈÎëÌÚÃ£±û¤Ë´Ú¹ñ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±¡¢²áµî¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ç´³¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¿Í½÷Í¥¤â
ÆüËÜ¤Î¹ñÌ±Åª²Î¼ê¤¬É×¤ÎÉÔÎÑ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬´Ú¹ñ¤Ç¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
8·î18Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø´Ú¹ñ·ÐºÑ¡Ù¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñÌ±Åª²Î¼ê¤ò¼Î¤Æ¤Æ¡¢20Âå¥Õ¥¡¥ó¤ÈÉÔÎÑ¡Ä¥Ð¥ì¤ë¤È¶ËÃ¼¤Ê»î¤ß¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Îµ»ö¤Ç¡¢¸½ºßÆüËÜ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Î¼êLiSA¤ÈÀ¼Í¥¤ÎÎëÌÚÃ£±ûÉ×ºÊ¤Î¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
LiSA¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¹ñÌ±Åª²Î¼ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿7·î¡¢É×¤ÎÉÔÎÑ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÉÔÎÑÁê¼ê¤ÏÉ×¡¦ÎëÌÚÃ£±û¤ÎÄ¹¤é¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¤¿20Âå¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢2¿Í¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢LiSA¤¬¤¤¤Ê¤¤¼«Âð¤Ç¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÃíÌÜ¡Û °½À¥¤Ï¤ë¤«¤ÈÇ®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼¡¢´Ú¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«
ÉÔÎÑ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤¢¤È¡¢LiSA¤Ï¼«¿È¤Î¥Ä¥¢¡¼¸ø±é¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚÃ£±û¤Ï¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å8·î½éÆ¬¤Ë¼«Âð¤Ç¡È¶ËÃ¼¤ÊÁªÂò¡É¤ò¤·¡¢Åìµþ¶á¹Ù¤ÎÉÂ±¡¤Ë¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Îë°æÃ£±û¤Ï¸½ºß¤âÆþ±¡Ãæ¤Ç¡¢°ì»þ¤Ï¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò¤Ä¤±¡¢À¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ ¤Þ¤¿LiSA¤â°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢¿´¿ÈÈèÏ«¤Ë¤è¤ë³èÆ°ÃæÃÇ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÅÁ¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¤·¤«¤·¤Ê¤¼´Ú¹ñ¤¬2¿Í¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
LiSA¤Ï¼«¿È¤¬¼çÂê²Î¡Ø±ê¡Ù¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤äÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ±Ç²è¿¶¶½°Ñ°÷²ñ¤Î½¸·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ì¤Á¾Í¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º215Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¡¢2021Ç¯¤Î´ÑµÒÆ°°÷¿ô4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¼çÂê²Î¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡ÈÆüËÜ¤Î¹ñÌ±Åª²Î¼ê¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿É×¤ÎÎëÌÚÃ£±û¤â¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÌ¾¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¿À¼Í¥¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡Ù¡Ê¹âÈøÏÂÀ®Ìò¡Ë¡¢¡Ø¼·¤Ä¤ÎÂçºá¡Ù¡Ê¥Ð¥óÌò¡Ë¡¢¡ØFree¡ª¡Ù¡ÊµÌ¿¿¶×Ìò¡Ë¤Ê¤É¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢°ìÌö¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ë¡£¤Þ¤¿¤³¤ì¤é¤Î·à¾ìÈÇ¤â¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎëÌÚÃ£±û¤ÎÌ¾¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÉÔÎÑ¤ÏÆüËÜ°Ê¾å¤ËÀäÂÐÅª¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌäÂê¤À¡£ÆÃ¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¡¢Éüµ¢°ÊÁ°¤Ë¶È³¦¤«¤éËõ¾Ã¤µ¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤½ÅÂç°Æ·ï¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2020Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Åì½Ð¾»Âç¡¢ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤Î·ï¤â´Ú¹ñ¤ÇÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤Î´Ú¹ñ¤Ç¤Î½êÂ°²ñ¼ÒBH¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤âÅö»þ¡¢¡ÖÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¿´¤«¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¸½ºßÈ¿¾Ê¤·¡¢²ù¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ÇÂç¤¤Ê½ý¤òÉé¤Ã¤¿²ÈÂ²¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¸ø¼°À¼ÌÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¡¢°Ê¹ß¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î³èÆ°¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤ËÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÃ£±û¤ÎÉÔÎÑÌäÂê¡£º£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·èÃå¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«´Ú¹ñ¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£