À¾Â¼¹¯Ì·ÐºÆÁê¡Ö¼ñ»Ý¤ò½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤º¡×¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¼Õºá¤â¡Ä¼Ç¤¡¦¹¹Å³µá¤á¤ëÀ¼»ß¤Þ¤º
¡¡°µÎÏÈ¯¸À¤ÇÈóÆñ»¦Åþ¤ÎÀ¾Â¼¹¯Ì·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¡Ê£µ£·¡Ë¤¬£±£±Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¡£¼òÎàÄó¶¡Ää»ß¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤°û¿©Å¹¤ËÂÐ¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ËÆ¯¤¤«¤±¤òµá¤á¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æ¡¢Å±²ó¡¦¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡À¾Â¼»á¤Ï£¸Æü¡¢À¯ÉÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤°û¿©Å¹¤ËÂÐ¤·¡¢¼è°ú¶âÍ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î½ç¼é¤òÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦»Ý¤ÎÊý¿Ë¤ò½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢Í¿ÅÞÆâ¤äÌîÅÞ¤«¤éÏª¹ü¤Ê°µÎÏ¤À¤ÈÈóÆñ¤´¤¦¤´¤¦¡£ÍâÆü¤Ë¤ÏÊý¿ËÅ±²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¶È²È¤Î¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤³¤ÈËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤¦¤ó¤³¤À¤Ê¤³¤ÎÂç¿Ã¡£Áá¤¯¼¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢³Æ³¦¤«¤é¼Ç¤¡¢¹¹Å³¤òµá¤á¤ëÀ¼¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»öÂÖ¤Î¼ýÂ«¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤À¾Â¼»á¤Ï¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç£³²ó¤Ë¤ï¤±¤Æ¤ÎÄ¹Ê¸¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö°û¿©Å¹¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤Ë¤´¶¨ÎÏÄº¤´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢º®Íð¤ò¾·¤¡¢ÆÃ¤Ë°û¿©Å¹¤Î³§ÍÍ¤ËÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤È¤«´¶À÷³ÈÂç¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¶¨ÎÏÄº¤¤¿¤¤¤È¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ñ»Ý¤ò½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ºÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö·è¤·¤ÆÍ»»ñ¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ»Ý¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤´»ØÅ¦¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢°û¿©Å¹¤Î³§ÍÍ¤Î¤´ÉÔ°Â¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢°û¿©Å¹¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢»þÃ»Åù¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤´¶¨ÎÏÄº¤±¤ë¤è¤¦¡¢¶¨ÎÏ¶â¤ÎÀèÊ§¤¤À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¿×Â®¤Ê»Ùµë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤Ï¡¢»ö¶È¼Ô¤Ø¤Î»ñ¶â·«¤ê¤Î»Ù±ç¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°û¿©Å¹¤Î³§ÍÍ¤¬»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»Ù±ç¤ËËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾Êý¡¢ÉÔ¸øÊ¿´¶¤ò²ò¾Ã¤·Í×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤ë°û¿©Å¹¤Î³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤´¶¨ÎÏÄº¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤°û¿©Å¹¤Ø¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Æ¯¤¤«¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡À¾Â¼»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È±þ±ç¤¹¤ëÅê¹Æ¤«¤é¡ÖÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢µÄ°÷¼¿¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂç¿Ã¼Ç¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÄ°÷¼¿¦¤Þ¤Çµá¤á¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ê¡¢Âç¹Ó¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£