¥É¥é¥Þ¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¡È¥¹¥¿¥µ¥×¿ä¾©¡É¤ÏÅ¬ÀÚ¤«¡© TBS¤ËÊ¹¤¤¤¿
¡¡Âè£³ÏÃ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°¤Éô´²¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ö¥É¥é¥´¥óºù¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£16Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¤Î¤¿¤á¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤éÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤¯¡¢£³ÏÃ¤È¤â£²¥±¥¿°Ê¾å¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥óºù2¡×¼ã¼ê¤ÏÎ³¤¾¤í¤¤ ¡ÈÂè2¤ÎÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¡É¤¬¸½¤ì¤ë¤«
¡¡ÃíÌÜ¤ÎÂè£´ÏÃ¡Ê5·î16ÆüÊüÁ÷Í½Äê¡Ë¤À¤¬¡¢¼¡²óÍ½¹ð¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤Î£±¤Ä¤¬¡¢Á°¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é16Ç¯¤Ö¤ê¤Ë85ºÐ¤ÎÇÐÍ¥¡¢ÉÊÀîÅ°¤¬±é¤¸¤ë¡ÈÅìÂç¿ô³Ø¤Îµ´¡ÉÌøÅ´Ç·½õ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦£±¤Ä¤¬¡ÈÅìÂç¼õ¸³¤ÎIT³×Ì¿¡ª¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë³Ø½¬¥¢¥×¥êÌ¾¤¬Âç¤¤¯±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¡£
¡ÖÂè£´ÏÃ¤ÎÍ½¹ð¤Ç¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Î»Ò²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¡Ù¡Ê¥¹¥¿¥µ¥×¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿³Ø½¬¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸¶ºîÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î´ë¶È¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤¬Âç¤¤¯¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÌ¡²è¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¶Ã¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¥¹¥¿¥µ¥×¤È¤Ï¡¢¾®¡¢Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤ÎÂç³Ø¼õ¸³¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬·î³Û²Ý¶â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î³ØÀ¸¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¡¡¸¶ºî¤Î¡Ö¥É¥é¥´¥óºù£²¡×¤Ç¥¹¥¿¥µ¥×¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥µ¥×¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¥É¥é¥´¥óºù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤¤¤¦¼ÂºÝ¤Î¹â¹»¤È¥¹¥¿¥µ¥×¤¬Ï¢·È¤·¤¿´ë²è¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡ãÍ½¹ð¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¿ä¤·¤Æ¤ÆÏª¹ü¤¹¤®¤Æ¾Ð¡ä
¡ã¼õ¸³¤Î¥â¥Á¥Ù¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¥É¥é¥´¥óºù£²¤ò¸«¤Æ¤¿¤ó¤À¤±¤É¥¹¥¿¥Ç¥£¥µ¥×¥ê¤È¤«¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤«¤é¸«¤ë¤Î¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ä
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï°ìÉô¤ÇÈÝÄêÅª¤Ê´¶ÁÛ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¡È»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡É¡È¼«Ê¬¤â»È¤Ã¤Æ¤¿¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ª¤ª¤à¤Í¹ÎÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¢£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¼êË¡
¡¡¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Ç¡¢½Ð±é¼Ô¤¬´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤¬¡¢¶âÁ¬¤ò¼ø¼õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¹¹ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¼¨¤»¤º¡¢¥Ö¥í¥°¤äSNS¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Æ¥Þ¹Ô°Ù¤Ï¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢»ö°Æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï·ÊÉ½Ë¡¤Ê¤É¤Î½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥ó¥È¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼Âºß¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤ä´ë¶ÈÌ¾¤ò¡¢±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÎºîÃæ¤Ç¼«Á³¤ÈÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤ËÅÐ¾ì¤µ¤»¤ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤ê¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍÎÉþ¤ä»þ·×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¤ÏÆü¾ïÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¥É¥é¥Þ¤Î¾ì¹ç¡¢Ïª¹ü¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤òÂç¤¤¯±Ç¤·½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶âÁ¬¼ø¼õ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸Ä¡¹¤Î°Æ·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢Ìµ½þ¤Ç¾¦ÉÊÄó¶¡¤À¤±¤ò¹Ô¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥À¥¯¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥ó¥È¤È¥¹¥Æ¥Þ¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«Ïª¹ü¤«¤ÎÈùÌ¯¤Êº¹¤Ç¡¢¼õ¤±¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀþ°ú¤¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥¹¥¿¥µ¥×¡×¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£µ·î11Æü¤Ë¡Ö¡±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶ñÂÎÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤ò½Ð¤¹¤Î¤ÏÏª¹ü¤ÊÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£¢º£²ó¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Ì¾¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ï¹¹ðÀëÅÁ¤ËÅö¤¿¤ê¶âÁ¬¤Î¼ø¼õ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈTBS¤Ë¸«²ò¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢16ÆüÃë¤Þ¤Ç¤Ë²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡¡ËÜÊÔ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥µ¥×¤¬¤É¤ó¤ÊÅÐ¾ì¤Î»ÅÊý¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£