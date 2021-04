イギリスのネットユーザーが、ゲームに興じる両親の姿を投稿したところ大きな反響がありました。

20年もの間、日々マリオカートで対戦し続けているそうです。

Every day my parents play Mario Kart 64 to see who will make a cuppa tea. : Reddit,Wetmount - Pixabay

Depuis 18 ans, ce couple s’affronte chaque jour sur Mario Kart 64 pour savoir qui va preparer le the -https://t.co/amZRy9Vsfcpic.twitter.com/qqdBLVhGMQ — Creapills 💊 (@creapills)January 4, 2019

なんとほほえましい!

遊んでいるのは64のマリオカートで、負けたほうが紅茶を入れるルール。

[動画を見る]

Mario Kart - Nintendo 64 - YouTube

写真は2018年のもので、今では儀式のように対戦し続けているとのこと。

下の写真は2014年のときのもの。



THE PROOF

ニンテンドー64はbork1138さん(投稿者)が1999年のクリスマスにプレゼントしたもので、夫婦でマリオカート対戦が始まったのは2001年。20年の間にコントローラーを1個交換したそうです。

bork1138さんによれば、今年もクリスマスに帰宅したら疑いなく対戦しているだろうとのことです。