¿ûÅÄ¾Úö¡ßÍÂ¼²Í½ã¡¢¶¦±é¤¬Â³¤¯¶È³¦¤Î¥¦¥é»ö¾ð¡£»³ùõ¸¿Í¡ßÅÚ²°ÂÀË±¤â
¡¡¼ã¼ê¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¤ÈÍÂ¼²Í½ã¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ÇÏÃÂê¤Î±Ç²è¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¤¬Æ°°÷´ÑµÒ¿ô6½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥í¥Ê²á¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¶½¹Ô¼ýÆþ30²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤È¤¤¤¨¤ÐKDDI¡Øau »°ÂÀÏº¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤ä±Ç²è¡Ø²¿¼Ô¡Ù¡Ê2016Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢4·î17Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢ÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Á¡Ë¤Ç¤âºÆ¤Ó¶¦±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¤Ï¤ÊÎø¡É¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ª»÷¹ç¤¤¥³¥ó¥Ó¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡»³ùõ¸¿Í¡ßÅÚ²°ÂÀË±¤â¶¦±é¤¬Â¿¤¤
¡¡¤½¤ó¤ÊÁê»×Áê°¦¤Î¿ûÅÄ¡õÍÂ¼¥³¥ó¥Ó¤ò¤·¤Î¤°¿ô¤Î¶¦±é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»³ùõ¸¿Í¤ÈÅÚ²°ÂÀË±¤Ç¤¹¡£NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Þ¤ì¡Ù¡Ê2015Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤ä±Ç²è¡Øorange -¥ª¥ì¥ó¥¸-¡Ù¡Ê2015Ç¯¸ø³«¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸½ºß¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤ÎSF¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥É¥é¥Þ¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¡ÊNetflix¡Ë¤Ç¤Ê¤ó¤È4ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î2ÁÈ¤ÎºÆ¶¦±é¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡È¤Ï¤ÊÎø¡É¥³¥ó¥Ó¶¦±é¡¢¤¦¤ì¤·¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö»³ùõ·¯¤ÈÂÀË±¤Á¤ã¤ó¡Ä¡Ä¡ª¡¡¤Þ¤¿¤¢¤Î2¿Í¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»¿ÈÝÆþ¤êÍð¤ì¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼Èà¤é¤Î¶¦±é¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¼ã¼ê¿ï°ì¤Î¼«Á³ÂÎ¤Ê±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¿ûÅÄ¡õÍÂ¼
¡¡¼ç¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó´ØÏ¢¤Î¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤¹¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷A»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤ÈÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆ±À¤Âå¤Ç¤È¤â¤Ë±éµ»ÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥Ú¥¢¤òÁÈ¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥é¥ó¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤¯µó¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âç½°¸þ¤±¤Î¥Ý¥Ã¥×¤ÊºîÉÊ¤è¤ê¤â¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ä¿·µ¡¼´¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤¬´ë²è¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ï¿ûÅÄ¡õÍÂ¼¥³¥ó¥Ó¤Çºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¥¥ã¥¹¥È¤¬¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ø¥³¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ù¤â¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤Ê¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶áÇ¯¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤Î·²Áü·à¤Ê¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤ÎÇÛÌò¤ÏÅö½é¤«¤éÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡È¤Ï¤ÊÎø¡É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢µÓËÜ²È¤Îºä¸µÍµÆó¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿ûÅÄ¤µ¤ó¤ÈÍÂ¼¤µ¤ó¤òÁÛÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò½ñ¤¯¡È¤¢¤Æ½ñ¤¡É¤ò¤·¤Æ¤Ç¤¤¿ºîÉÊ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡È¤É¤¦¤·¤Æ¤â2¿Í¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ê¤¿¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥³¥ó¥È¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ù¤È¡È¤Ï¤ÊÎø¡É¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤ä¸ø³«¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶öÁ³¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¡È¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¿ûÅÄ¾Úö¤È¼«Á³ÂÎ¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤¤ëÍÂ¼²Í½ã¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶È³¦Æâ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¤¤æ¤¨¡¢¶¦±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¨¥ó¥¿¥á»Ö¸þ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤Ç¤¤ë»³ùõ¡õÅÚ²°
¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»³ùõ¸¿Í¤µ¤ó¤ÈÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë´ó¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤³¤Î2¿Í¤È¤¤¤¦¶È³¦Æâ¤Î¿®Íê¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬ÅÙ½Å¤Ê¤ë¶¦±é¤ÎÍýÍ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë2¿Í¤Ï·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¤³¤Ê¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Þ¤¹¤·¡£ºòº£¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¤ëÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈA»á¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2ÁÈ¤Ï¶È³¦Æâ¤ÎºîÉÊÅª¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¹çÃ×¤·¤¿¤¿¤á¡¢¶¦±é¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡ÎÉºî¤Ç¤¢¤ì¤ÐºÆ¶¦±é¤âÌäÂê¤Ê¤·¤Î»öÌ³½ê
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¡¼¶É¤Î30Âå¥É¥é¥Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎB»á¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢»öÌ³½ê´Ö¤Î»ö¾ð¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿ûÅÄ¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡¦¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤ÈÍÂ¼¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡¦FLaMme¤Î´Ø·¸À¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¤Î¤â¶¦±é¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¤Î¾¾ºäÅíÍû¤µ¤ó¤ÈFLaMme¤Î¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á¤µ¤ó¤¬ºòÇ¯Ëö¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½êÂ°ÇÐÍ¥Æ±»Î¤Î¶¦±é¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡2¤Ä¤Î»öÌ³½ê¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢ÊüÁ÷ÏÈ¤ä¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤è¤ê¤â¤½¤ÎºîÉÊ¤¬ÇÐÍ¥¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç½Ð±é¤ò·è¤á¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â¶¦±é¤·¤Æ¡È¤Þ¤¿¤«¡É¤È»×¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¢¡Âçºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¤Ë°é¤Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¹çÃ×
¡¡¤Þ¤¿¡¢»³ùõ¸¿Í¤ÈÅÚ²°ÂÀË±¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö»³ùõ¸¿Í¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÅÚ²°ÂÀË±¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥½¥Ë¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Ä¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò¤¾¤í¤¤¤ÎÂç¼ê»öÌ³½ê¤Ç¤³¤Á¤é¤â´Ø·¸À¤ÏÎÉ¹¥¡£Âç½°¼õ¤±¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¿Ë¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¶¦±é¤¬Â¿¤¤ÍýÍ³¤«¤â¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2ÁÈ¤Î¶¦±é¤Ë¤Ï¿¿¤ÃÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Þ¤¿¤«¡×¤ÈÈá´ÑÅª¤Ë»×¤ï¤º¡¢Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î±éµ»¤ä2¿Í¤À¤±¤¬¤Ê¤»¤ë¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤É¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È³Ú¤·¤ßÊý¤â¹¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿ÌÚÅÄ¥È¥¦¥»¥¤¡ä¡ÚÌÚÅÄ¥È¥¦¥»¥¤¡Û
¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤È¤ª¾Ð¤¤¡¢Ìîµå¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥¢¥é¥µ¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£