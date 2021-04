南アフリカのキリスト教宗派の聖職者が「神の力を示す」ため、信徒の顔にオナラをしている写真がSNSで拡散している。現在、この聖職者である男性に非難の声があがっていることを『Daily Star』『LADbible』などが伝えた。

南アフリカ共和国リンポポ州ギアニの教会「SevenFold Holy Spirit Ministries」の牧師であるクライスト・ペネロペ氏(Christ Penelope、30)は、一風変わった方法で信徒に癒しを与えることで地元では名の知れた人物だ。

ペネロペ氏は信徒を幸福へ誘う方法として、彼らの顔にオナラを放つという。SNSで拡散されている写真には、ペネロペ氏が床に横たわっている信徒の顔の上に座ってオナラをする瞬間が捉えられている。

聖職者にあるまじき行為のようにも見えるが、ペネロペ氏に信頼を寄せる一部の信徒は「オナラは悪臭ではなく聖なるもの」だと信じ、彼のオナラを受けるために最大2か月待ちの状態とのことだ。

ペネロペ氏もまた、「顔にオナラをすることで人々を癒すことができる。精霊(オナラ)を解放するために信徒の鼻の近くでする必要がある」と主張している。

しかしながら他の牧師からは、ペネロペ氏の“オナラの癒し”に対して「実際にオナラをしているかどうかに関わらず、信徒の顔の上に座るべきではない」といった非難の声があがった。

ペネロペ氏からの仕打ちを恐れて匿名でインタビューに応じた同教会の関係者である30代の男性と40代の女性は、「教会で行われていることに満足していない」とし、30代の男性は次のように語っている。

「私たちが教会に来るのは祈りを必要とするからなのです。オナラをされるために来てるわけじゃないんですよ。牧師がしていることは正しいこととは言えません。牧師は自分の神に祈りを捧げ、人々を癒すために別の方法がないか神に尋ねるべきです。」

また40代の女性もペネロペ氏が信徒の顔に座ってオナラをする姿を目にしてからは、教会に通うのをやめたそうだ。彼女は「それは私が望んでいたものではありません。私が必要としているのはオナラではなく祈りだったのです」と話している。

多くの非難の声があがる中で、ペネロペ氏はこの騒ぎについて難色を示すような長文のメッセージをFacebookに次のように(一部抜粋)綴った。

「信徒の顔の上に座っていることは、誰かが騒ぎたてるまで誰も道から外れることはなかったのです。人々がこれについて騒ぎ始めた瞬間に私たちは多くの堕落した人を目にすることとなります。たとえ自分に名声があると思っている人でさえそうなることでしょう。」

この長文メッセージに対してユーザーからは「皆さん、この男(の言葉)に耳を傾けるのではなく、聖書を読み(神の)御言葉を見つめましょう」、「悔いを改め、神に誓って人々を虐待するのはやめてください」といった声が寄せられている。

