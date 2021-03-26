¥ì¥ó¥È¥²¥ó»£¤Ã¤¿¤é¶»¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤¬¡Ö´¨¤¤Æü¤Ï¥º¥¥º¥¤·¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¤È¡Ä¡×
»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥Ê¥¤¥Õ¡Ê¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥Æ¤µ¤óÄó¶¡¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ËÊë¤é¤¹¥±¥ó¥È¡¦¥È¥Þ¥ª¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤â¤½¤Î¥Ê¥¤¥Õ¤Ï¡¢1Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¥È¥Þ¥ª¤µ¤ó¤Î¶»¤ÎÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2020Ç¯1·î¡¢¥È¥Þ¥ª¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤«¤é¤Îµ¢¤êÆ»¡¢ÆÍÁ³¡¢¾¯Ç¯¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½±¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ë¿ÏÊª¤Ç»É¤µ¤ì¤¿¡£ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¼£ÎÅ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢Ã´Åö°å»Õ¤Ï¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ò»£¤é¤º¡¢½ý¸ý¤òË¥¤Ã¤ÆÄË¤ß»ß¤á¤ò½èÊý¤·¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é1Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£Ç¯3·î¡¢»Å»ö¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥Þ¥ª¤µ¤ó¤Ï¡¢½¢¿¦³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿ÈÂÎ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤ÎÇÙ¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¡¢Ä¹¤µ10cm¤Û¤É¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥Õ¡×¤Î±Æ¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ï1Ç¯Á°¤Ë°å»Õ¤¬¸«Æ¨¤·¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥Þ¥ª¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤Î¶»¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤¬ÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°ãÏÂ´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö´¨¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¶»¤ÎÉôÊ¬¤¬¥º¥¥º¥ÄË¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤µ¡×
¡¡º£¤Ç¤â¥Ê¥¤¥Õ¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥È¥Þ¥ª¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö1Ç¯Á°¤Ë¼£ÎÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÉÂ±¡¤ò¤É¤¦¤³¤¦¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£¤¿¤À¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È»Å»ö¤â»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎÆâ¤ËÄ¹¤¤´Ö¡Ö¤Ê¤Ë¤«¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£
¡¡1983Ç¯¡¢¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ¤ÎÊ¢Éô¤Ë¥¬¡¼¥¼¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤¬2009Ç¯¤ËÊ¢ÄË¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¼è¤êËº¤ì¤¿¥¬¡¼¥¼¤È¤½¤ì¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¼ðáç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ç¿À·Ð¤Î°ìÉô¤òÀÚ½ü¤·¤¿¤¿¤á¸å°ä¾É¤¬»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢29Ç¯´ÖÃËÀ¤ÎÊ¢¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¡¼¥¼¤ÏÌµ»ö¡¢¼è¤ê½ü¤«¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢40Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢ÇÙ¤Î¤Ê¤«¤Ë¥Ú¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¤µ¤ó¤Ï9ºÐ¤Îº¢¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¥Ú¥ó¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¸í°û¡£40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶¯¤¤Ê¢ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÇÙ¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¥ä¥ó¤µ¤ó¤â¼ê½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½üµî¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÏÊª¤¬ÂÎÆâ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤âÃæ¹ñ¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£1994Ç¯¡¢¶¯Åð¤Ë½±¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢Æ¬Éô¤Ë²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤Î¿Ï¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¡£Æ¬Éô¤Î¤¿¤á¼ê½Ñ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯¡¢Í»Ö¤Ë¤è¤ëÆ¯¤¤«¤±¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Ë26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½üµî¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Þ¥ª¤µ¤ó¤â¡¢¥ì¥ó¥È¥²¥ó¤ò»£¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¥Ê¥¤¥Õ¤Ëµ¤¤Å¤«¤ºÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£