²ÃÆ£¹À¼¡¡¡¸åÇÚ¤ÎÌµÎé¤Ê°ì¸À¤ËÅÜ¤ê¿´Æ¬¡Ö¤ªÁ°¡¢Ôú¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü¡×¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê51¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¤³¤Îº¹¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê²ÐÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸åÇÚ¤«¤é¤ÎÌµÎé¤Ê°ì¸À¤ËÊ°³´¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¾·×¤Ê°ì¸À¤Ç¥¤¥é¥Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤ë¿Í¡×¤È¡Ö¤µ¤»¤Ê¤¤¿Í¡×¤Îº¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡£¿¦¾ì¤Î¾å»Ê¤«¤é¤Î¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬µÚ¤ÖÃæ¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤È¤«¤ÇµÕ¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ø¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤¿¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤ä¤Ä¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¡£¤³¤ÎÏÃ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤¨¡¼¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤ë¤¤¤ë¤¤¤ë¡ª¡×¤ÈÆ±Ä´¤ÎÀ¼¤â¡£²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ç¤·¤¿¡©¡×¤Î¸å¤Ë¶â³Û¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡Ö°Õ³°¤Ë°Â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¸åÇÚ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤ªÁ°¡¢Ôú¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø°Õ³°¤Ë°Â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤Ã¤ÆÊ¢Î©¤Ä¡ª¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê34¡Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¦´¶¡£¡Ö¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤¬Í½Ìó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢Ãå¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¤³¤³¤Î¤ªÅ¹¡¢¿©¤Ù¥í¥°3¡¦2¤À¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ¾·×¤Ê°ì¸À¤¤¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤¿¡£