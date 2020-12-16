µð¿Í¡¦¾¾¸¶¡ÖÇ¯Êð£³ÇÜ°Ê¾å¡×Âç½ÐÀ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ëµ´·³Áâ¤Îà¿È¤Î¾æÏÀá
¡¡°éÀ®¤ÈÊä¶¯¤Î¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡½¡½¡£µð¿Í¡¦¾¾¸¶À»Ìï³°Ìî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£±£µÆü¤Ë·ÀÌó¹¹²þ¤ò¹Ô¤¤¡¢£³ÇÜ¶¯¤È¤Ê¤ë£²£²£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£°éÀ®£±Ç¯ÌÜ¤Î£²£´£°Ëü±ß¤«¤é¿ô¤¨¤ì¤Ð¡¢£´Ç¯¤ÇÌó£±£°ÇÜÁý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Íèµ¨¤Ï£Æ£Á²ÃÆþ¤·¤¿³áÃ«Î´¹¬³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤é¤¬¶¯Âç¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÌö¿Ê¤ò»Ù¤¨¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï°¤Éô¿µÇ·½õÆó·³´ÆÆÄ¡Ê£´£±¡Ë¤«¤é¤¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿à¿È¤Î¾æÏÀá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç½ÐÀ¤¤À¡£º£µ¨Ç¯Êð¤Î£¶£°£°Ëü±ß¤«¤éÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤·¡¢´î¤Ó¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¾¾¸¶¤ÏËÁÆ¬¤«¤é¡Ö£³ÇÜ°Ê¾å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¢¡¢£³ÇÜ°Ê¾å¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÈàÅ·Á³¤Ö¤êá¤òÈ¯´ø¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¤¤í¤¤¤í¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËþÂ¤»¤º¤ËÍèÇ¯°Ê¹ß¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡¾¾¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤µ¤ËÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££··î£²£µÆü¤Ë°ì·³¤Ë½é¾º³Ê¤¹¤ë¤È£¸·îÃæ½Ü¤«¤é±¦Íã¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç´°Áö¡£ºÇ½ªÅª¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£¸£¶»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£³ÎÒ¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£±£¹ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÄê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¸¶´ÆÆÄ¤ò¤â¡ÖÅ·ºÍÅª¡×¤È¤¦¤Ê¤é¤»¤¿ÂÇ·âµ»½Ñ¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î²¼ÀÑ¤ß´ü´Ö¤Ç°¤ÉôÆó·³´ÆÆÄ¤«¤é¼õ¤±¤¿Å°Äì¤·¤¿à¤¹¤ê¹þ¤ß¶µ°éá¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°ìÎã¤òµó¤²¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½õ¸À¤À¡£
¡Ö¡Ê°ì·³¤Ç¡Ë¾å°ÌÂÇÀþ¤òÂÇ¤Ä¤¿¤á¤Î¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥×¤È¤«¤Ï¶µ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤È¡£¡Ê¾¾¸¶¤Ï¡Ë¡Ø°ì·³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÏÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¼«³Ð¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð£²¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢²¿¤È¤«Ç´¤Ã¤Æ¡ÊÁê¼êÅê¼ê¤Ë¡Ëµå¿ô¤òÅê¤²¤µ¤»¤¿¤ê¤È¤«¡£¡ØÁ°¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÀäÂÐ¤ËÇ´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤ÆÇ´¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦»Å»ö¤â¤¢¤ë¡Ù¤ÈÈà¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤¿¡×¡Ê°¤ÉôÆó·³´ÆÆÄ¡Ë
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»ØÆ³Êý¿Ë¤Ï¡¢¾¾¸¶¤¬¾º³Ê¤·¤¿ºÝ¤Ë°¤ÉôÆó·³´ÆÆÄ¤«¤é°ì·³¼óÇ¾¿Ø¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾ðÊó¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ´·³Áâ¤ÈÊÌ¤ì¤¿¸å¤âÀÐ°æÌî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤ä¸åÆ£Æ±¥³¡¼¥Á¤«¤é¿á¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¾¾¸¶¤¬¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££±£°·î£²£²Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ç¤Ï±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Þ¤Ç±¿¤ÖÆÃÂç¤Î£³¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤ó¤ÊÈô¤Ö¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ËÍ¡Ä¡£¤¢¤ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤¿¤À¤Á¤Ë»ÄÁü¤ò¾Ã¤·µî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Íèµ¨¤Ï£Æ£ÁÀï»Î¤Î³áÃ«¤¬²Ã¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Ïº¸Íã¤ò¼é¤ì¤ë¿·½õ¤Ã¿Í¤ÎÄ´ºº¤Ë¤â¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ·ø¤Ë¤ÏÉÔÆ°¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î´Ý¤¬¹µ¤¨¡¢¾¾¸¶¤ËÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤Õ¤ÆÉå¤ì¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¡£¾¾¸¶¤â¡Ö³áÃ«¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÇËÍ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤¸¤ãº£¸å¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£ÄÉ¤¤¤Ä¤±ÄÉ¤¤±Û¤»¤ÇËÍ¼«¿ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È´é¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤âÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿¾¾ËÜÆó·³³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¤Ä¤±¤¿¡Ö£³£±¡×¤ËÊÑ¹¹¡£µåÃÄ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÈ¯·¡¤È°éÀ®¥×¥é¥¹Êä¶¯¡×¤È¤Î°ìÂçÊý¿Ë¤òÂÎ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£¾¾¸¶¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Öµð¿Í¡ÊÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯