°ÂÆ£Í¥»Ò¤Ë¿·¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤·¡ª¡Ö¥°¥Ã¥Ç¥£¡ª¡×½ªÎ»¤ÇÌÏº÷¤¹¤ë£³¤Ä¤ÎÁªÂò»è
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î°ÂÆ£Í¥»Ò¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££¹·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖÄ¾·â£Ì£É£Ö£Å¡¡¥°¥Ã¥Ç¥£¡ª¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬½ªÎ»¤·¡¢Íê¤ß¤Î¹Ë¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¸¤ÎÊóÆ»¶É¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö£Â£Ó¥Õ¥¸¤ÇÉÔÄê´üÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ¡Ø°ÂÆ£Í¥»Ò¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¡¢°ÂÆ£¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤È¥×¥é¥¤¥É¤Î¶¹´Ö¤Ç¶ìÌå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·Æ¬¤ò²¼¤²¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ß¥ËÏÈ¤ä¥²¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°ÂÆ£¤¬¤½¤¦¤ä¤¹¤ä¤¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¤¢¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê°ÂÆ£¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤òÎ¥¤ì¤Æ¡¢£³¤Ä¤ÎÊÌ¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö°ì¤Ä¤ÏÀ¯¼£²ÈÅ¾¿È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢¼«Ì±ÅÞ¤äÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ï¾¡¤Æ¤ë¸õÊäÁª¤Ó¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÆ£¤â¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃæ³ØÀ¸¤ä¹â¹»À¸¤Ë¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹²òÀâÈÖÁÈ¤ò¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÅ¸³«¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»»ÃÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ï¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´´Éô¤À¤Ã¤¿É×¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥«¥È¥Ñ¥ó¤³¤È²ÃÆ£°½»Ò¤ä¸µ£Î£È£Ë¤ÎÃÓ¾å¾´¤é¤Ë¤âÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÁªÂò»è¤¬¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹³Ø±¡¤Î·Ð±Ä¤Ë·È¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¸åÇÚ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î°éÀ®¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤À¡£
¡Ö°ÂÆ£¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶µ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¶µ°é¤Ë´Ø¤·¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿´¶¼Õ¤È²¸ÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê»ö¾ðÄÌ¡Ë
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ°ÂÆ£¤Ï¤É¤ÎÆ»¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤«¡£