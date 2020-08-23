田んぼアートが彩る田園風景 黒竜江省
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
【新華社富錦8月23日】中国黒竜江省富錦（ふきん）市の万畝（まんほ）水稲公園にある田んぼに、色鮮やかな田んぼアートが続々と登場している。同公園は2017年に建てられ、同省初の田園総合体プロジェクトの中核を担う観光スポットとなっている。
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から富錦＝新華社記者/王建威）
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
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21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
21日、富錦市にある万畝水稲公園を彩る田んぼアート。（小型無人機から、富錦＝新華社記者/王建威）
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