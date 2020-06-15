スマホランキング1位になった機種は！ AQUOS sense3はiPhone SEを抜いて2位に！ スマートフォン売れ筋ランキング
「BCNランキング」2020年6月12日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Rakuten Mini（Tinno Mobile Technology）
2位 AQUOS sense3 SH-02M（シャープ）
3位 iPhone SE 64GB(au)（アップル）
4位 iPhone SE 64GB(SoftBank)（アップル）
5位 iPhone SE 128GB(au)（アップル）
6位 Galaxy A7 SM-A750C（SAMSUNG）
7位 iPhone SE 128GB(SoftBank)（アップル）
8位 iPhone SE 64GB(NTT docomo)（アップル）
9位 iPhone SE 128GB(NTT docomo)（アップル）
10位 AQUOS sense3 SHV45（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Rakuten Mini（Tinno Mobile Technology）
2位 AQUOS sense3 SH-02M（シャープ）
3位 iPhone SE 64GB(au)（アップル）
4位 iPhone SE 64GB(SoftBank)（アップル）
5位 iPhone SE 128GB(au)（アップル）
6位 Galaxy A7 SM-A750C（SAMSUNG）
7位 iPhone SE 128GB(SoftBank)（アップル）
8位 iPhone SE 64GB(NTT docomo)（アップル）
9位 iPhone SE 128GB(NTT docomo)（アップル）
10位 AQUOS sense3 SHV45（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。