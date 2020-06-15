AQUOS sense3

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　「BCNランキング」2020年6月12日の日次集計データによると、スマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

 
1位　Rakuten Mini（Tinno Mobile Technology）

2位　AQUOS sense3 SH-02M（シャープ

3位　iPhone SE 64GB(au)（アップル）

4位　iPhone SE 64GB(SoftBank)（アップル）

5位　iPhone SE 128GB(au)（アップル）

6位　Galaxy A7 SM-A750C（SAMSUNG）

7位　iPhone SE 128GB(SoftBank)（アップル）

8位　iPhone SE 64GB(NTT docomo)（アップル）

9位　iPhone SE 128GB(NTT docomo)（アップル）

10位 AQUOS sense3 SHV45（シャープ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。