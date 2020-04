今から約2年前、24階のマンションのバルコニーから落下したリンゴによって、マンション下で祖母に抱かれていた生後3か月の女児が重傷を負った。リンゴを落としたのは当時11歳の少女で今月9日、裁判所は少女の保護者に賠償金約2800万円(185万元)を支払うよう命じた。



中国広東省東莞市で2018年3月9日、マンション24階のバルコニーから落下したリンゴが、マンション下にいた当時生後3か月の女児の頭部を直撃した。女児は頭部が腫れあがり、意識を失ったまま地元の病院に搬送されたが、重度の頭部外傷、頭蓋骨骨折、脳内の血管の破裂を起こし外傷性ショックで危険な状態だった。



医師らは脳内の出血を止める手術を行ったが、女児は昏睡状態に陥り、医師は「たとえ目が覚めたとしても、右側半分の脳は機能していない可能性が高い」と述べていた。



警察はリンゴに付着していたDNAから、このマンションの24階に住む11歳の少女を割り出し、少女が1人で留守番中にバルコニーで犬にリンゴを与えようとして誤って落としたことを突き止めた。



運が悪かったと言えばそれまでだが、少女の父親は事故から1週間後に「責任を取る」と約束。女児の家族に約46万円(3万元)を渡していた。しかし治療費は約198万円(13万元)に膨れ上がり、この件は裁判に持ち込まれた。



現在の女児の健康状態は明らかにされていないものの、『Shanghaiist』は女児の身体は麻痺した状態であることを伝えており、裁判所は9日、少女の保護者に約2800万円(185万元)の支払いを命じるという厳しい判決を言い渡した。



高層化が進む中国の都市部では、高層階から故意に物を投げる犯罪が急増しており、マンションの敷地内に監視カメラを設置する動きが加速しているようだ。



ちなみに2017年には米バージニア州で、12歳少年が歩道橋から飛び降り、下を走っていた車を運転していた22歳の女性が死亡している。また2018年にはウクライナで、1歳9か月の男児がアパート8階から飛び降りた男の下敷きになり命を落としていた。



画像は『The Sun 2020年4月14日付「FREAK ACCIDENT Girl, 11, leaves toddler in coma when she dropped apple off balcony - as parents are told to pay £200k compensation」(Credit: Southern Metropolis Daily)』『Shanghaiist 2020年4月1日付「Parents to pay ¥1.85 million after daughter paralyzes baby by dropping apple from balcony」』のスクリーンショット

