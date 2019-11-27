田代まさし容疑者を覚醒剤使用の疑いで再逮捕

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　覚醒剤所持の疑いで逮捕された元タレントの田代まさし容疑者について、警察は27日、覚醒剤を使用した疑いで再逮捕した。

　田代容疑者は8月に宮城県塩釜市内のホテルで、また今月6日に東京都内の自宅の敷地内で覚醒剤を所持していた疑いが持たれている。

　塩釜市のホテルの部屋からは注射器が見つかっており、警察が覚醒剤の使用についても調べを進めていたところ、田代容疑者が逮捕当日に提出した尿から覚醒剤の陽性反応が出たため警察は先ほど再逮捕した。
（AbemaTV／『AbemaNews』より）
 