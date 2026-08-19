都築拓紀
『都築拓紀』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月20日
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四千頭身・都築拓紀の不祥事で窮地…後藤拓実＆石橋遼大は直撃に険しい顔
レギュラー番組が減少傾向の中、キー局関係者は今後の起用減を示唆している
東スポWEB
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四千頭身の後藤と石橋、都築書類送検を受け直撃取材に無言で応じず
東スポWEB
2026年8月19日
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四千頭身・後藤と石橋が解散に言及「泣きながら聴くラジオは初めて」の声
ABEMA TIMES
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四千頭身の後藤と石橋が都築書類送検を謝罪、解散は否定
メンバーの都築拓紀氏が東京都迷惑防止条例違反の疑いで書類送検された
東スポWEB
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四千頭身の都築が書類送検され、残る2人が解散を否定し活動継続へ
後藤拓実氏と石橋遼大氏がFM FUJIで「解散はない」と明言し活動継続を宣言
スポニチアネックス
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四千頭身・後藤＆石橋「僕らも驚いている状況」都築が書類送検で謹慎処分
後藤拓実と石橋遼大の2人がラジオで謝罪し「解散しない」と明言した
オリコンニュース
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四千頭身の後藤・石橋がFM生放送で謝罪、解散は否定し2人で活動継続へ
日刊スポーツ
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都築拓紀が書類送検 四千頭身がラジオで謝罪し当面は2人で活動と伝える
東京都迷惑防止条例違反の疑いで、都築氏はおおむね容疑を認めているという
スポニチアネックス
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四千頭身の都築拓紀が書類送検 終了間近の「有吉の壁」への影響は？
Smart FLASH
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四千頭身・都築拓紀が書類送検、事務所が謹慎処分を発表
日刊スポーツ
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四千頭身・都築拓紀が書類送検、酒席での素顔と悪評が浮かび上がる
女性自身
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四千頭身・都築が書類送検、過去の高圧的言動も再び注目集める
女性自身
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四千頭身・都築拓紀が「痴漢」容疑で書類送検「特に今は時期が悪い」
グループが落ち目にあるタイミングでの不祥事で「特に今は時期が悪い」と芸能評論家
デイリー新潮