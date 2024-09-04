兵庫県知事のパワハラ疑惑
『兵庫県知事のパワハラ疑惑』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年12月5日
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丸山穂高氏、兵庫県元県民局長の公用PCめぐり「処分されるわという内容」
兵庫県の元県民局長の公用PCデータとされる情報を「全部見た」と言及
J-CASTニュース
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橋下徹氏が兵庫県元局長の公用PCの中身に私見「懲戒処分の事案ではない」
橋下徹氏が5日にXで、中身が事実なら「服務規律違反になる」と分析した
女性自身
2024年11月17日
2024年10月4日
2024年10月2日
2024年9月29日
2024年9月26日
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兵庫・斎藤知事が失職、出直し選へ…自信満々の会見に県職員は報復の恐怖
ある県OBは、百条委のアンケートで問題を告発した県職員らについて言及
集英社オンライン
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兵庫・斎藤知事、出直し選挙出馬に驚きの声「どういう神経してんの？」
30日付けで失職し出直し選挙に臨むと宣言したことに、Xでは驚きの声も
女性自身
2024年9月19日
2024年9月16日
2024年9月13日
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兵庫・斎藤知事の「泣き落とし」会見に元祖・元号泣議員が強烈ダメ出し
「号泣議員」こと元兵庫県議の野々村竜太郎氏がSNSで、知事を批判
週刊女性PRIME
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自分のために涙、大顰蹙も続投明言…斎藤元彦知事にネットあ然「怖いよ」
「自分の力不足を強く思った」と話した上、次の日には改めて続投を宣言
女性自身
2024年9月12日
2024年9月11日
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斎藤知事の涙のワケに記者団仰天、自死の職員に思いはなし？会見大荒れ
「自分自身に悔しい思い」などとする説明に、記者団は仰天したと筆者
集英社オンライン
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兵庫知事、全会派が辞職要求も県民から応援発言に「ゾッとする」の声
しかし知事は10日の取材で、県民から「激励の声かけ」を受けたなどと言及
女性自身