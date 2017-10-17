アッサン・エンダム
『アッサン・エンダム』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年10月30日
2017年10月27日
2017年10月23日
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村田諒太に完敗のエンダム、序盤で戦意喪失「何も残されていなかった」
エンダムは「自分には何も残されていなかった」と序盤での戦意喪失を告白
THE ANSWER
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村田諒太にエンダムの母国である仏メディアも衝撃「単純に強すぎ」
エンダムの母国である仏メディアも「単純に強すぎた」と衝撃とともに報道
THE ANSWER
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村田諒太の試合後の会見にエンダムが登場 2人の友情に報道陣も拍手
村田の試合後の会見ではエンダムがサプライズで登場し、勝利をたたえた
マイナビニュース
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村田諒太のアッサン・エンダム戦 平均視聴率が20.5％に
同試合の平均視聴率が20.5％を記録したことが23日、分かった
スポーツ報知
2017年10月22日
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TKOで敗れた王者アッサン・エンダム 村田諒太の進化に脱帽
左足首を負傷し、40度の高熱で10日間ダウンしたと調整に失敗したことを告白
東スポWEB
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王座陥落のエンダムは調整失敗だった 再々戦にも意欲を示す
エンダムは合宿地入りした2日後に40度近い熱を出し、10日間も寝込んだそう
デイリースポーツ
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エンダム「おめでとうと言いたい」と村田諒太を祝福 3度目の対戦も希望
エンダムは試合後、「村田は前回より圧力があり手数も多かった」とコメント
スポニチアネックス
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村田諒太が因縁のエンダムにリベンジ 7回TKOでミドル級王者に
村田がエンダムに7回TKO勝利し、日本人では2人目のミドル級王者に輝いた
スポニチアネックス