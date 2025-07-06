ÀÎ¤«¤éÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤¬µÞÆ­¤¹¤ë¤È¡¢°ìÙä¤Ê¤É¤¬µ¯¤­¡¢»þ¤ÎÀ¯¸¢¤ÏÅ¾Ê¤¤·¤Æ¤­¤¿¡£ºî²È¤ÎßÀÅÄ¹À°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ç¤ÏËëÉÜÏ·Ãæ¤ÎÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤¬ÊÆ²Á¤Î¹âÆ­¤ò²ò·è¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï°Õ¼¡¤ÏÍ­¸ú¤Ê¼ê¤òÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢£¶§ºî¤ÇÊÆ²Á¤¬¹âÆ­¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤«¡©¡ÖÊÆ¤¬¡¢¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤ª¤È¤È¤·¤ÎÊÆ¤Ê¤é¡×¤½¤ó¤ÊÍ½¹ðÊÔ¤¬Î®¤ì¤¿¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¡ÊNHK¡ËÂè26²ó¡Ö»°¿Í¤Î½÷¡×¤Ç