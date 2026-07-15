ドラマ「夫婦別姓刑事」の撮影中に起きたトラブルについては、目下、フジテレビの責任を問う声が広がっている。フジ局内からは、広告出稿を引き上げられた“中居正広問題”の再来を懸念する声も聞こえてくるが、その兆候はすでに見られていて……。

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【写真を見る】睡眠障害が悪化し、「抑うつ状態」と診断されたという佐藤二朗 憔悴しきった様子だった

撮影現場で起きていたトラブルが明るみに出たきっかけは、「週刊文春 電子版」が佐藤二朗（57）による橋本愛（30）への“ハラスメント疑惑”を報じたことだった。フジも声明で、委託した弁護士が佐藤の言動を“ハラスメント”と評価した旨を説明している。

ところがその後、佐藤は「週刊新潮」で反論を展開。記事「橋本愛に『ハラスメント』報道 独白100分 佐藤二朗が語った『全真相』」で疑惑を否定し、さらにフジの委託した弁護士から強引な“聴取”をされ、俳優人生が終わるかもしれないという恐怖を感じたと述べたのだった。

営業局の社員からは「またか」の声も聞こえるという……

一連の事態を受け、

「放送枠が企業CMで埋まらない事態に陥るかもしれません」

と明かすのは、フジ社員。営業担当者には、スポンサーや広告代理店から苦情が相次いでいるという。

「懸念を裏付けるような兆候がすでに表れています。7月7日に第1回が放送されたフジの新ドラマ『さよならノワール』で、不可解なことが起きています」（同）

あるはずの名前が、ない

小池栄子が主演を務める「さよならノワール」は、今クール（7月期）の火曜夜9時枠でスタート。前クール（4月期）の同枠を担った「夫婦別姓刑事」の後番組にあたる。テレビ界の商習慣では、特定の企業があらかじめ放送枠を指定して買い取る“タイムCM”は、4月期と7月期の2クール分が1月ごろにセットで販売されるという。

つまり、これまで通りであれば「夫婦別姓刑事」と「さよならノワール」では、同じ企業が“タイムCM”を出稿する番組提供社として名前を連ねるはずだという。ところが、

「前クールの『夫婦別姓刑事』では番組提供社を紹介するテロップに、大手食品会社『日清オイリオグループ』を含む3社の社名が表示されていました。しかし7日放送の『さよならノワール』の第1話では『日清オイリオグループ』の表示がなくなり、残る2社のみになっていた」（前出のフジ社員）

一方、提供社テロップから名前は消えたものの、番組内では同社のCMが流れている。一体どういうことなのか。

「事情を知る関係者によれば『日清オイリオグループ』は、スポンサー契約を打ち切ったわけではないそうです。『夫婦別姓刑事』を巡る共演者トラブルでフジテレビに対する批判が高まる中、企業イメージへの影響を避けるため、提供社としての表示のみを見合わせているようなのだと。ただし、今後はテロップも元に戻す予定だといいます」（同）

見解を求めたところ、フジは「営業の詳細についてはお答えしておりません」、日清オイリオグループは「広告出稿に関する個別のご質問には、回答を差し控えさせていただきます」との答えだった。

折しも7月は、10月期と来年1月期のCM枠を販売する時期。7月16日発売の「週刊新潮」では、正念場に立たされるフジについて、他局も驚く問題点を特集している。

「週刊新潮」2026年7月23日号 掲載