30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比870円高の7万650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 76099.47円ボリンジャーバンド3σ 73442.71円ボリンジャーバンド2σ 70965.00円一目均衡表・転換線 70785.96円ボリンジャーバンド1σ 70650.00円30日夜間取引終値 70434.00円5日移動平均 69468.11円29日日経平均株価現物終値 68