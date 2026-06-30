日経225先物テクニカルポイント（30日夜間取引終了時点）
30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比870円高の7万650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
76099.47円 ボリンジャーバンド3σ
73442.71円 ボリンジャーバンド2σ
70965.00円 一目均衡表・転換線
70785.96円 ボリンジャーバンド1σ
70650.00円 30日夜間取引終値
70434.00円 5日移動平均
69468.11円 29日日経平均株価現物終値
68129.20円 25日移動平均
68055.00円 一目均衡表・基準線
65472.44円 ボリンジャーバンド-1σ
62815.69円 ボリンジャーバンド2σ
62162.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
61156.00円 75日移動平均
60158.93円 ボリンジャーバンド3σ
58065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54582.05円 200日移動平均
株探ニュース
76099.47円 ボリンジャーバンド3σ
73442.71円 ボリンジャーバンド2σ
70965.00円 一目均衡表・転換線
70785.96円 ボリンジャーバンド1σ
70650.00円 30日夜間取引終値
70434.00円 5日移動平均
69468.11円 29日日経平均株価現物終値
68129.20円 25日移動平均
68055.00円 一目均衡表・基準線
65472.44円 ボリンジャーバンド-1σ
62815.69円 ボリンジャーバンド2σ
62162.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
61156.00円 75日移動平均
60158.93円 ボリンジャーバンド3σ
58065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54582.05円 200日移動平均
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