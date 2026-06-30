　30日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比870円高の7万650円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

76099.47円　　ボリンジャーバンド3σ
73442.71円　　ボリンジャーバンド2σ
70965.00円　　一目均衡表・転換線
70785.96円　　ボリンジャーバンド1σ
70650.00円　　30日夜間取引終値
70434.00円　　5日移動平均
69468.11円　　29日日経平均株価現物終値
68129.20円　　25日移動平均
68055.00円　　一目均衡表・基準線
65472.44円　　ボリンジャーバンド-1σ
62815.69円　　ボリンジャーバンド2σ
62162.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
61156.00円　　75日移動平均
60158.93円　　ボリンジャーバンド3σ
58065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
54582.05円　　200日移動平均

株探ニュース