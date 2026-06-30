「博多のバーでは、私の前で店員さんに『いつA子にプロポーズしようかな』と、のろけていました。『一緒に福岡に住もう』と、物件情報を見せてきたこともあったんです」こう悲嘆に暮れた様子で話すのは、鹿児島県在住の会社員・A子さん（23）。独身者限定マッチングアプリ「ペアーズ」に登録したばかりの2025年11月、マッチングしたのが30代半ばの男性・B氏だった。「Bさんのプロフ欄には『福岡在住で一人暮らし』とあり、身長18