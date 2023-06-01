NY株式29日（NY時間15:22）（日本時間04:22） ダウ平均52199.61（+323.50+0.62%） ナスダック25817.59（+519.97+2.06%） CME日経平均先物70800（大証終比：+1020+1.44%） 欧州株式29日終値 英FT100 10484.22（-23.80-0.23%） 独DAX 24626.89（-44.33-0.18%） 仏CAC40 8367.33（-17.54-0.21%） 米国債利回り 2年債 4.105（+0.012） 10年債 4.374（+0.006） 30年債 4.85