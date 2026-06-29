6月30日から、マクドナルド『ビッグマック』と『コカ・コーラ』のコラボCMが放送される。本CMでは、コカ・コーラ社が1980年代後半に放映し、伝説となったCMで使用された楽曲、“I FEEL COKE”を採用している。

【写真】「エモすぎて大泣き」“りくりゅう”が『時かけ』名シーンを再現

「“I FEEL COKE”のCMは日常にコカ・コーラを落とし込む表現が秀逸でありながら、楽曲のキャッチ―なメロディーが大衆からの支持を集め、日本広告史に刻まれるほどの社会現象になりました。

さらに、映像は『サマーウォーズ』や『時をかける少女』、『おおかみこどもの雨と雪』など、数々の名作を生みだした細田守監督作品の名シーンを使用。このアニメーションと実写映像を融合させ、これからの時期に合う爽やかな映像で構成されています。ビッグマックとコーラを片手に、思わず細田守作品を見たくなるような、仕上がりになっています」（フードライター、以下同）

実写映像には、今年2月に行われたミラノ・コルティナオリンピックの、フィギュアスケート・ペア競技で金メダルを獲得した“りくりゅうペア”こと、三浦璃来と木原龍一や、櫻坂46の森田ひかるが出演。アニメーションや楽曲、実写映像まで、豪華な要素で盛りだくさんになっている。

「三浦さんは試合後のお疲れ様会で、いつもビッグマックを頼んでいるそうで、木原さんも“世界各国のマクドナルドでお世話になっています”とコメント。

今回のCMのコンセプトである『あの頃も今も、夏といえば』に合わせて、ふたりの共通のエピソードを聞かれると、口をそろえて“仲直りする時はおいしいものを食べる”と話していました。この“仲直り法”は結成当時から変わっていないそうで、仲直りのために『ビッグマック』を食べていた、なんてこともあったかもしれませんね」

木原の“野球愛”が炸裂

CM内で、りくりゅうのふたりは『時をかける少女』の名シーンを再現しているが、この演出にネット上では、

《エモすぎて大泣き》

《めちゃめちゃ素敵》

《リンクしてるのが素敵》

《わー本当にアニメとか映画の世界だ!》

《木原龍一がマックのCMに起用されるとは感涙を禁じ得ない》

など、再現度の高さに感激の声が上がった。

制服を着た学生が多く描かれるCMということもあり、“フィギュア以外で部活動をするなら?”という質問が投げかけられると、木原の“野球愛”が炸裂した。

「木原さんは、大の野球ファンとして知られていますが、この質問に対しても、“スケートしてなかったら野球をしていたかなって思います。キャッチャーかショートをやりたかったですね”と話しました。

青春について、聞かれた際も、“よく練習の後に野球をしていたから、いつもリンクにバットとグローブを持って練習に行って”と明かし、“どちらかといったら『野球をやりに行くことがメイン』だったような”とぶっちゃけていました」

世界的な2大ブランドの強力タッグに、大人気アニメ作品や伝説の楽曲、さらには五輪金メダリストまで登場するCM。お茶の間の目に留まることは間違いなさそうだ。