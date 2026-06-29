県内で３２人が亡くなった豪雨災害から６月２９日で２７年です。佐伯区河内地区では犠牲者をしのぶ追悼式が行われました。 ２７年前の６月２９日発生した豪雨災害では佐伯区の河内地区で１０人の命が奪われ、６１棟の住宅が全半壊しました。 ２８日には河内公民館の横にある石碑の前で追悼式が行われ、約８０人が参列し献花しました。 河内地区自主防災会連合会 西田勝幸会長「災害を忘れないためにこういった式典をずっと続