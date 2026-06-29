フジテレビ系で７月３日、よる１１時から『全力！脱力タイムズ』を放送する。世界の最新ニュースや日本の論点を思わず脱力してしまうような切り口で解説するニュースバラエティー。ゲストに、北香那が登場。お笑い芸人の屋敷裕政（ニューヨーク）とともにゲストコメンテーターを務める。 あるアンケート調査では、最近「ありがとう」と伝えることができていない人が“およ