ヒズボライスラエルの攻撃は停戦合意違反だ ヒズボラはイスラエルの停戦違反を注視していると語った。 我々は停戦を遵守している、イスラエルの攻撃は停戦合意に対する露骨な違反だ。我々は自国と国民を守る権利を留保する。