NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月30日放送の第67話では、りん（見上愛）が虎太郎（小林虎之介）に悩みを打ち明ける。 参考：『風、薫る』が映し出す看護婦制度の“光と影”理不尽な現実を浮き彫りにする衝撃展開に 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 見習い生のヒデ（池田朱那）が帝都医大病院を去った第66話。