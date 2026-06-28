福山市で祖母の遺体を自宅に放置したとして４０代の男が死体遺棄の疑いで逮捕されました。 福山市高西町の容疑者の男（４１）は１８日ごろから２７日までの間、自宅で祖母（９２）の遺体を放置し遺棄した疑いがもたれています。 警察によりますと容疑者の男と祖母は２人暮らしで、容疑者の父から母が倒れていると通報があり事件が発覚しました。 祖母は１階の部屋の布団の中で横向きに倒れていて目立った外傷は見つかってい