４月に８５歳で亡くなったサンフレッチェ広島初代総監督の今西和男さんをしのぶ会が行われました。 ２７日、エディオンピースウイング広島で開かれた会には、関係者ら約３００人が参列しました。広島市中区出身の今西さんは、東洋工業サッカー部でディフェンダーとして活躍し、１９９２年のサンフレッチェ発足時に初代総監督に就任しました。 近年は子どもたちにサッカーを通じて平和を伝える活動も行