山形市で今、県の花になっているベニバナが見ごろを迎え、27日も朝早くから収穫作業が行われました。山形市七浦にある長瀬正美さんの畑ではいま、在来種の「最上紅花」が見ごろを迎えています。かつては例年7月上旬に咲き始めていたベニバナですが、近年は温暖化により開花時期が早まっていて、ことしは6月21日に開花しました。収穫作業23日から始まり、27日朝も午前5時半から長瀬さんたちが、一輪一輪手摘みしていきました。最上