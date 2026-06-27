日本バレーボール協会（JVA）は27日（土）、ネーションズリーグ（VNL）2026男子の日本代表メンバーの変更を発表した。 2026年最初の国際大会となるVNL2026に臨んでいる日本代表。26日（金）に行われたイラン代表戦も勝利しここまで開幕6連勝。予選ラウンド首位を走っている。 27日24時からアメリカ代表との試合を控える日本だが、そのアメリカ戦に向けてメンバーを1人変更。ここま